Dividendi Banca Generali, ecco le date

Banca Generali comunica le date previste per la distribuzione dei dividendi riferiti agli utili degli esercizi 2019/20 e già approvati dall’Assemblea ordinaria dello scorso 22 aprile 2021, fermo restando il preventivo accertamento dell’avveramento delle relative condizioni in occasione dei Consigli di Amministrazione di seguito indicati.

Al riguardo, si ricorda infatti che in base a quanto approvato dall’Assemblea il pagamento dei dividendi è subordinato: (i) all’assenza di limiti e condizioni dettati dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca d’Italia che possano confliggere ovvero limitare la distribuzione determinata dall’Assemblea e, in ogni caso, in conformità alle disposizioni e agli orientamenti di vigilanza tempo per tempo vigenti; (ii) al mantenimento di un Total Capital Ratio individuale e consolidato superiore ai minimi regolamentari individuati nello srep, incrementati di un buffer di 1,7% corrispondenti rispettivamente al 9,7% e 13,5%.

In virtù della delega conferita dalla stessa Assemblea, i Consigli di Amministrazione deputati a verificare l’avveramento delle predette condizioni si terranno rispettivamente: il prossimo 4 novembre 2021 (per il pagamento del dividendo di €2,70 per azione) e in occasione dell’approvazione dei risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2021 (per il pagamento del dividendo di €0,60 per azione) nella data che sarà puntualmente indicata e resa pubblica ai sensi di legge e regolamentari nel calendario finanziario del 2022.

Nello specifico, sul presupposto che sia accertato l’avveramento delle condizioni sopra richiamate, si indicano di seguito le prospettate date di stacco cedola, record date e pagamento:

Dividendo no. 1: €2,70 per azione per un totale di €315.499.420 a valere sugli utili 2020 per €289.207.237 e sulla Riserva degli utili a nuovo degli esercizi precedenti per €26.292.183:

Lunedì 22 novembre 2021: data di stacco

Martedì 23 novembre 2021: record date

Mercoledì 24 novembre 2021: data di pagamento

Dividendo no. 2: €0,60 per azione per un totale di €70.110.982 interamente riferita alla Riserva per utili portati a nuovo degli esercizi precedenti:

Lunedì 21 febbraio 2022: data di stacco

Martedì 22 febbraio 2022: record date

Mercoledì 23 febbraio 2022: data di pagamento