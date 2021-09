Il credito ha ancora credito

I credit asset sono stati tra i temi d'investimento più popolari e redditizi dalla fine della crisi finanziaria globale. Tuttavia, con gli spread e le curve dei rendimenti sottostanti che prezzano vicino o ai minimi storici degli ultimi tempi (almeno nei mercati principali del credito) questa asset class ha fatto il suo corso?

Tre dei nostri esperti di investimenti Casey Goldman, Richard Briggs and Tom Mansley discuteranno se ci possano ancora essere sacche di valore trascurate in grado di offrire rendimenti potenzialmente interessanti e vantaggi di diversificazione del portafoglio.

L'high yield globale ha sovraperformato le altre classi di reddito fisso

"Ad oggi, l'high yield globale (HY) ha sovraperformato le altre classi di reddito fisso grazie alla crescita economica dovuta alle riaperture, ai tassi di default in forte calo, al rischio implicito di default, alla minore sensibilità ai tassi di interesse". Il commento di Casey Goldmann, investment manager, global corporate high yield.

Mentre vediamo poco valore rimasto in tutto l'universo investment grade (IG) occidentale ai livelli record di oggi e un'elevata sensibilità ai tassi d'interesse, lo spazio High Yield di qualità superiore negli Stati Uniti sembra interessante.

Questo vale in particolare nel caso dei differenziali di spread BB- contro BBB-rated che hanno spazio per una significativa riduzione in un momento di forte crescita economica, bilanci aziendali sani grazie alla liquidità raccolta nel 2020, così come la tendenza persistente degli upgrade delle agenzie di rating.

Ciò include le stelle in aumento che dovrebbero superare ulteriormente i falling angel. Potrebbero inoltre esserci aree di valore nei crediti single con rating B che, a nostro avviso, sono stati aggiornati lentamente dalle agenzie nonostante le performance operative, il flusso di cassa e il rimborso del debito migliori del previsto.

Ultimamente, siamo cauti sul segmento con rating CCC poiché le valutazioni sono strette nel lungo termine i CCC hanno rapporti di Sharpe molto più bassi, con eventi inaspettati che hanno un impatto maggiore sui rendimenti.

I sottopesi nel settore energetico appaiono interessanti, con gli spread che si sono notevolmente ristretti e sono quindi meno interessanti in un settore storicamente volatile. Inoltre, il credito societario europeo sembra molto stressato.

Nelle società dei mercati emergenti, gli spread sono attualmente ampi rispetto all'High Yield statunitense, con un rapporto che è quasi il più ampio degli ultimi 10 anni. Le opportunità e il rischio variano a seconda delle regioni e dei settori, ma gli spread mediamente più ampi offrono aree di valore.

Credito sovrano, opportunità nei mercati emergenti

"Nel credito sovrano, i mercati emergenti hanno oggi dei prezzi bassi su base relativa rispetto al resto dell'universo del reddito fisso". Richard Briggs, investment manager, mercati emergenti e debito in valuta forte.

Rispetto al debito societario dei mercati sviluppati, gli spread di credito sul debito sovrano Usa in dollari sono molto ampi e sono ancora significativamente al di sopra dei livelli pre-Covid-19.

Inoltre, i fondamentali sono generalmente di supporto e un rimbalzo della crescita globale tipicamente porta a spread più stretti.

Ancora, meno del 5% dell'indice di riferimento sovrano in valuta forte, il JP Morgan EMBI Global Diversified, è diviso tra emittenti cinesi (che sono tutti sovrani o quasi sovrani), il che significa legami limitati con la proprietà cinese.

Bottom-up, i crediti che riteniamo offrano un valore particolarmente interessante includono Egitto, Ecuador, Ucraina e Pakistan, che dovrebbero essere in grado di migliorare gradualmente nel contesto attuale e sono meno vulnerabili a una crisi nel medio termine.

Tra gli EM in difficoltà, lo Zambia e la Tunisia sembrano interessanti. A nostra volta, ci stiamo tenendo lontani da Sri Lanka, Etiopia, Turchia, Mozambico e soprattutto da El Salvador, dove riteniamo che i rischi non siano compensati nonostante gli alti rendimenti.

C’è ancora valore negli MBS non-agency

"In generale, il debito strutturato quotato in borsa al di fuori degli Stati Uniti è diventato piuttosto costoso". Il commento di Tom Mansley, investment director, asset and mortgage-backed securities.

Tuttavia, vediamo ancora un valore eccellente nella categoria US mortgage-backed security non-agency, un mercato che non ha beneficiato del sostegno diretto del governo o del QE della Fed durante la crisi Covid-19.

In particolare, il mercato dei mutui legacy non-agency è ancora scambiato a spread più ampi di quelli pre-Covid-19, e data la forza dei fondamentali e delle tecniche di mercato, dovrebbe stringere oltre quei livelli.

Mentre il settore continua a recuperare e a mettersi al passo con gli altri, questo potrebbe fornire agli investitori l'opportunità di guadagni in conto capitale se gli spread continuano a convergere verso quelli di altri attivi che hanno pienamente recuperato. Fondamentalmente, il mercato immobiliare statunitense continua ad essere uno dei punti brillanti dell'economia.

La domanda di case continua a superare l'offerta, portando a un solido apprezzamento dei prezzi, e ci aspettiamo che i prezzi delle case siano ben sostenuti per il prossimo futuro, ancora di più in un ambiente inflazionistico. I bilanci del credito al consumo negli Stati Uniti sono i più forti degli ultimi decenni. Il livello del debito in rapporto al reddito è diminuito negli ultimi 13 anni ed è ora ai livelli di venti anni fa.

Inoltre, quando i bassi livelli di debito sono combinati con i bassi tassi d'interesse bloccati, la proporzione di reddito disponibile che è richiesta per pagare gli interessi sul debito è a livelli record. Ciò rende facile per i mutuatari statunitensi pagare il loro debito.