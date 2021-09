Vivid: dopo le azioni e le criptovalute, ecco i metalli preziosi

Sempre più ampie le opportunità offerte da Vivid, la fintech tedesca che con la sua app vuole rendere gli investimenti alla portata di tutti, allo stesso tempo garantendo un’esperienza di banking estremamente moderna e intuitiva. Dopo gli investimenti in azioni e criptovalute, ora i clienti Vivid possono scegliere di diversificare ulteriormente il proprio portafoglio investendo anche in metalli preziosi frazionari. Si parte con i due più noti, oro e argento, e una finestra per gli scambi limitata ai giorni feriali, ma presto la gamma si espanderà e si potranno effettuare acquisti e vendite anche nel weekend.

“Con i metalli preziosi frazionari raggiungiamo un’altra pietra miliare nella nostra roadmap, andando ad aggiungere un tassello chiave della nostra offerta,” commenta Alexander Emeshev, co-fondatore della start up berlinese. “Non vediamo l’ora di poter consentire ai nostri clienti il trading di questi asset 7 giorni su 7, che siamo sicuri sarà molto apprezzato.”

Grazie alla partnership con CM-Equity AG, Vivid apre dunque a tutti la possibilità di investire in metalli preziosi, senza la necessità di detenere fisicamente gli asset desiderati e partendo da appena 1 centesimo. Non ci sono spese di custodia, e le commissioni - già molto basse per gli utenti Standard - sono dimezzate per chi sceglie il piano Prime.

L’azienda tedesca si prepara poi ad andare anche oltre: il prossimo step prevede infatti l’esecuzione di pagamenti direttamente dalla Pocket dedicata ai metalli preziosi, che in futuro potrà essere collegata alle proprie carte Vivid. In questo modo sarà possibile spendere il valore dei metalli preziosi posseduti direttamente per gli acquisti di tutti i giorni. Pronti a pagare il caffè con oro o argento?