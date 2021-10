Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Autority - Fma) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Covercoin (www.covercoin.net);

Strickland-Sandhagen & Associates (www.strickland-sandhagen.com);

Invest International (https://invest.international);

Tetra Invest London Plc / Tetra Invest (www.tetra-invest.co, https://tetra-invest.world), clone di società autorizzata;

Uplift Money (email: [email protected]), clone di società autorizzata;

Coinhosts Inc (https://coinhosts.io), clone di società autorizzata;

SS Trustees (www.sstrustees.co.uk), clone di società autorizzata;

AstroFXC Limited (www.astrofxc.com, www.astrofxaccelerated.com, www.astroaccelerated.com;

Bernd Franz Frohler (www.berndfranzfrohler.com);

Clairfield International Group (www.clairfieldintlgroup.com);

Adderley Asset Management (https://adderleyam.com/real-estate-investment-bond/?msclkid=9f88b9069e1317c0033cd842a1e681ed, https://adderleyam.com);

www.compare-best-bonds-uk.com (www.compare-best-bonds-uk.com), clone di società autorizzata;

Rich Fielder (https://www.richfielder.com);

IGM Holdings (https://www.igmholdings.com);

AlofGain (https://algofgain.com);

Shortcover Services Ltd (www.shortcover.co.uk), clone di società autorizzata;

365 Capital Fx (www.365capitalfx.com);

compareisanow.com (https://compareisanow.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Tradelive247 (https://www.247tradelive.com);

Axis Solutions Ltd / Emiratesfx24 (https://www.emiratesfx24.com);

Aroxcapital / Aroxcapital Trading Ltd / Aroxcapital Ltd (https://www.aroxcapital.com);

Coinwns / Jpmorgancoin (https://coin.wns3988.com/index.html#/home);

Sunton Capital Ltd (https://www.suntonfx.com);

Eufinance (https://eufinance.eu);

Cryptounit Inc / Cryptounit (https://my-cryptounit.com);

https://www.finomarkets.com/index.html;

Eu Investments Limited / Eu-Investings (https://client.eu-investings.com)

Segnalate dalla Financial Market Autority - (Fma) - Austria

InfinityCapitalG Ltd (www.infinitycapitalg.com);

Winbitx (www.winbitx.com)

Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority - (Finma) - Svizzera:

Fx Crusher (https://fxcrusher.com).