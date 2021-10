Banca Euromobiliare, nel primo semestre Aum a 14 miliardi di euro

Banca Euromobiliare, istituto del Gruppo Credem specializzato dal 1973 nel private banking e corporate finance presieduto da Lucio Igino Zanon di Valgiurata e guidato dal Direttore Generale Matteo Benetti, ha approvato nelle scorse settimane i risultati del primo semestre 2021, registrando una forte crescita rispetto all’anno precedente.

In particolare, a fine giugno 2021, gli assets under management ammontavano a 14,062 miliardi di euro, in crescita del 20,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale andamento è dovuto sia alla raccolta netta positiva pari a 445 milioni (+81% rispetto ai primi sei mesi del 2020), sia al contributo dell’effetto mercato. La raccolta netta gestita raggiunge 302 milioni (+117% rispetto al primo semestre dell’anno precedente).

Gli impieghi (diretti e intermediati) registrano nel semestre un rilevante incremento (circa +61 milioni) e raggiungono quota 507,7 milioni (+20,4% a/a) soprattutto grazie all’andamento degli impieghi diretti, che passano da 345,6 milioni a fine giugno 2020 a 417 milioni a fine giugno 2021 (+20,6% a/a).

Nel primo semestre 2021 l’utile netto di Banca Euromobiliare si attesta a 5,4 milioni di euro, in crescita del 159% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel corso dei primi sei mesi 2021 è proseguita inoltre l’attività di reclutamento di risorse commerciali di elevato profilo professionale e portafoglio pro-capite, coerentemente con le linee guida della Banca. In particolare sono entrati in struttura sei nuovi private banker (raggiungendo quota 86 professionisti) e 13 consulenti finanziari (che portano a 322 il totale dei consulenti della banca).

Il direttore generale Matteo Benetti, ha commentato: “I nostri risultati semestrali sono il frutto della vicinanza alla clientela, che abbiamo saputo dimostrare, anche in un momento complesso sul versante delle interazioni sociali. Gli sforzi fatti per rafforzare ulteriormente la collaborazione a distanza tra clienti, banker e consulenti ci hanno consentito di imprimere una nuova spinta alla nostra dinamica di crescita. In questi primi mesi del 2021 abbiamo, inoltre, lanciato nuovi prodotti, che hanno ottenuto ottimi risultati raccolta: con il fondo China Evolution, realizzato in collaborazione con Fidelity, ed il comparto ELTIF Plus abbiamo raccolto quasi 350 milioni di euro, a dimostrazione della capacità delle nostre reti di cogliere le nuove opportunità di investimento presenti sui mercati. La nostra crescente visibilità sul mercato ci rende sempre più attrattivi per i migliori professionisti del settore e siamo convinti che questo trend proseguirà”.