Robeco – UBS lanciano l'Engagement Fund incentrato sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile

Robeco ha lanciato il fondo RobecoSAM Global SDG Engagement Equities, sviluppato in collaborazione con UBS Global Wealth Management (GWM). Si tratta del secondo fondo azionario di Robeco incentrato sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell'ONU; nel 2018, infatti, il gestore patrimoniale aveva lanciato RobecoSAM Global SDG Equities.

In qualità di partner esclusivo per i sei mesi successivi al lancio del fondo, UBS GWM, il più grande gestore patrimoniale al mondo con una base clienti diversificata a livello globale, ha iniziato le operazioni di finanziamento questo mese con l'obiettivo di investire 1,5 miliardi di USD.

SDG Engagement Equities è una strategia ad alta convinzione con un obiettivo d'investimento sostenibile per favorire un miglioramento netto e misurabile nel contributo di una determinata azienda agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU nell'arco di tre-cinque anni. L'obiettivo è quello di motivare le aziende oggetto di investimento ad aumentare il livello di adempimento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU tramite un impegno attivo e un dialogo costruttivo. Inoltre, il fondo mira a garantire una crescita del capitale a lungo termine e a integrare l'approccio che tiene in considerazione i rischi e le opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG), valutando allo stesso tempo i rischi di sostenibilità nel processo di investimento. Il benchmark è il MSCI All Country World Index (Net Return, USD).

Il fondo RobecoSAM Global SDG Engagement Equities è gestito da un team di professionisti esperti dei settori Fundamental Equities, Emerging Markets Equities, Active Ownership e SI Research di Robeco. Michiel Plakman ricopre il ruolo di Lead Portfolio Manager del fondo, supportato da Daniela da Costa, Peter van der Werf, Giacomo Moroni e Jan Anton van Zanten. Il lancio di RobecoSAM Global SDG Engagement Equities riflette la convinzione condivisa da Robeco e UBS che impegnarsi e avere un dialogo attivo sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile sia fondamentale per puntare a un cambiamento positivo a beneficio delle persone e del pianeta.

Reto Eisenhut-Quinter, Head of Wholesale Robeco Switzerland: «La grande esperienza di Robeco nell'impegno per la sostenibilità si adatta perfettamente all'obiettivo di questo fondo, che è quello di favorire miglioramenti netti e misurabili nel contributo di un'azienda agli Obiettivi di sviluppo sostenibile, ottenendo al contempo rendimenti di investimento interessanti per i nostri clienti. Siamo entusiasti di avere UBS , nostro cliente di lunga data,come partner per il lancio del fondo e non vediamo l'ora di offrire agli altri clienti un'eccellente opportunità di crescita del capitale a lungo termine attraverso l'impegno attivo e il dialogo sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile».

Bruno Marxer, Head of Global Investment Management di UBS Global Wealth Management: «Attraverso questa collaborazione, uniamo le persone per contribuire a un mondo migliore e colleghiamo idee d'investimento interessanti con Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti l'accesso esclusivo a questa nuova soluzione di investimento sostenibile».