Al via la World Investor Week

Al via oggi, lunedì 4 ottobre, la Wiw (World Investor Week), la Settimana mondiale dell'investitore con un convegno internazionale sulla finanza sostenibile. Il primo appuntamento di una lunga serie di eventi formativi che si protrae per tutta la settimana è il convegno Enviromental, social and governance objectives for well-informed and protected investors", un global webinar (locandina qui) organizzato da Consob in collaborazione con la Iosco, l'organizzazione mondiale delle Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari, cui aderiscono circa 130 Paesi.

Nei giorni a seguire la Wiw continua in tutta Italia con un'ampia offerta di occasioni formative (programma) nel campo dell'educazione finanziaria volte a raggiungere il pubblico indifferenziato nelle sue varie componenti: giovani, studenti, adulti, anziani, famiglie, imprese.

La Wiw è un'iniziativa della Iosco, curata in Italia da Consob. La Settimana dell'Investitore, giunta quest'anno alla sua quinta edizione, si inserisce nell'ambito del quarto Mese dell'educazione finanziaria, organizzato a ottobre dal Comitato nazionale per l'educazione finanziaria. Qui il calendario.