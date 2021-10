Deutsche Bank: Baldelli chairman of Emea Investment banking coverage & advisory

Deutsche Bank annuncia la nomina di Giuseppe Baldelli a Chairman of Investment Banking Coverage & Advisory per l’Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Nel suo nuovo ruolo Baldelli, che manterrà la guida dell’Origination & Advisory (Ibca e Capital Markets) per l’Italia, avrà la responsabilità di sviluppare le attività di investment banking nella regione Emea.

Baldelli, classe 1972, ha un'esperienza di 25 anni nell'investment banking a livello italiano e internazionale. È entrato in Deutsche Bank nel 2010 a capo dell’M&A per l’Italia. Nel 2012 ha assunto la responsabilità sulle attività di investment banking nel mercato italiano, svolgendo fino al 2017 il ruolo di Head of Ibca e, dal 2018 a oggi, di Head of Origination & Advisory (IBCA e Capital Markets). Dal 2017 al 2018 ha svolto il ruolo di Vice Chairman of EMEA M&A, con la responsabilità di guidare le attività di strategic coverage e M&A nell’area del Sud Europa. In precedenza, dal 1996 al 2009, ha lavorato in Credit Suisse nei team sia di EMEA M&A che di EMEA Media & Telecoms diventando Managing Director nel 2008. Si è laureato nel 1996 in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale L. Bocconi magna cum laude e ha conseguito il Master CEMS presso l'università HEC di Parigi.