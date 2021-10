Intesa Sanpaolo private banking al fianco della Genoa shipping week

Intesa Sanpaolo Private Banking sostiene la Genoa Shipping Week, l’evento biennale – giunto alla 5° edizione – che riunisce operatori portuali, marittimi e logistici provenienti da tutto il mondo, in programma a Genova dal 4 al 10 ottobre 2021.

Intesa Sanpaolo Private Banking, banca specializzata nell'offerta di servizi finanziari alla clientela private, rinnova la sua presenza in qualità di Main Partner anche per l’edizione 2021. Con questo impegno, Intesa Sanpaolo Private Banking sostiene una settimana densa di approfondimenti tecnici rivolti al settore ed eventi divulgativi aperti al pubblico per promuovere la cultura portuale in città.

Da quest’anno Intesa Sanpaolo Private Banking è anche Duke Partner della nuova Rolli Shipping Week, un percorso di eventi congressuali e culturali ospitati nei palazzi storici della città.

La banca supporterà inoltre Port & Shipping Tech, storica conferenza della Genoa Shipping Week dedicata al confronto tra professionisti e istituzioni sulle innovazioni tecnologiche d’avanguardia per favorire lo sviluppo del sistema logistico-portuale, in programma dal 6 all’8 ottobre.

Andrea Ghidoni, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking ha così commentato: “È per noi un grande onore essere al fianco, anche quest’anno, della manifestazione promossa da Assagenti. La Genoa Shipping Week per un’intera settimana farà convergere l’attenzione di professionisti e istituzioni su un settore sempre più strategico per il nostro Paese. Dopo questo lungo periodo di emergenza sanitaria, la Genoa Shipping Week rappresenta ancor più un’opportunità unica per tornare a consolidare relazioni e a svilupparne di nuove, rinsaldando il legame con un ambiente ricco di storie di successo che da sempre caratterizzano Genova e il suo tessuto imprenditoriale”.