Natixis: il 90% delle aziende large cap europee sta investendo in deep tech

Il 90% delle Large Cap europee investe in Deep Tech, e il 45% di queste ha in programma di aumentare gli investimenti diretti. È quanto emerge dalla ricerca"Big business Digs into Deep Tech" realizzata da Natixis in collaborazione con Boston Consulting Group. Secondo la survey, che ha coinvolto 226 persone appartenenti a 204 organizzazioni aziendali (oltre il 50% delle quali con fatturato superiore ai 2 miliardi di euro) in 10 diversi settori industriali, il 78% delle aziende ha mantenuto o accelerato investimenti in Deep Tech nonostante il Covid; le tecnologie Deep Tech, al contrario degli investimenti in generale (diminuiti dell'8% dopo la GFC) diventano cruciali nell'affrontare le sfide posta dal Climate Change (con il 54% delle aziende che le ritiene fondamentali per raggiungere gli obiettivi ambientali fissati).

Intelligenza Artificiale e Algoritmi Cognitivi sono le tecnologie Deep Tech considerate più rilevanti dal 60% dei rispondenti, soprattutto nei settori Healtchare, Medical Imaging attraverso Speech Recognition, Risk Assessment, Sentiment Anaysis e Fraud detection.

La Blockchain (e la relativa tokenizzazione degli asset sottostanti) nate nel mondo della Finanza viene adottata principalmente nei settori TMT, Energy, Transportation&Infrastructure, Financial, Retail, Art e Real Estate alimentando nuovi prodotti (oltre a cryptovalute, real asset e security tokens stanno crescendo rapidamente); la Realtà Aumentata e la Realtà Virtuale è la tecnologia Deep più utilizzata nel settore Retail e ovunque sia coinvolta la Consumer Experience; i principali ostacoli all'adozione di tecnologie Deep non sono di natura finanziaria ma umane e di managing change (72% dellee aziende rispondenti) oltre che nel reperimento di talenti (55% dei rispondenti) e tendono a manifestarsi soprattutto all'inizio del progetto.

Le società guardano alle tecnologie Deep come vantaggio di lungo termine, anche se il 65% sta già raggiungendo risultati concreti; la maggior parte delle società intervistate investe in Deep Tech direttamente e non utilizzando fondi di venture capital (solo 31% del totale). TMT, Pharma e Retail sono i primi tre settori che aumenteranno gli investimenti diretti in Deep Tech. Il valore medio dei fondi di venture capital che hanno investito in Deep Tech è tra 50 e 200 milioni di euro, anche se il 50% delle aziende ha dichiarato che si aspetta che il valore di questi fondi possa crescere più del 10% nei prossimi tre anni.