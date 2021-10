Ardigò entra in Banca Ifigest come head of business development

Banca Ifigest, banca indipendente che opera nel settore della gestione patrimoniale e nei servizi di investimento, soprattutto nel centro-nord d’Italia, rafforza la divisione Business Development con l’ingresso di Riccardo Ardigò, ex Managing Director e Country COO di UBS Italia.

Riccardo Ardigò, prima della lunga esperienza in UBS come Head of Products and Services and Sales Management e, negli ultimi cinque anni, come Country Chief Operating Officer, è stato Chief Investment Officer e Senior Portfolio Manager in importanti istituzioni finanziarie italiane e internazionali.

In Banca Ifigest, il manager ricoprirà la carica di Head of Business Development e affiancherà i vertici nelle attività di sviluppo commerciale, di identificazione di nuove aree di business e nel potenziamento dell’offerta dei servizi alla clientela.

Gianni Bizzarri, Amministratore Delegato di Banca Ifigest, ha commentato: “Siamo orgogliosi che un manager di grande esperienza come Riccardo Ardigò si unisca alla nostra squadra. Siamo convinti che la sua professionalità darà un contributo significativo all’attività della Banca e la aiuterà ad ottenere importanti risultati”.