Fidelity International quota la sua gamma di Etf su Borsa Italiana

Fidelity International arricchisce la sua gamma di soluzioni di investimento per i clienti italiani con la quotazione su Borsa Italiana dei suoi ETF smart beta e attivi.

Combinando l’esperienza di investimento attivo e la ricerca globale di Fidelity con gli aspetti sistematici dell’investimento passivo, la gamma ETF di Fidelity è progettata per soddisfare l’esigenza degli investitori di una sempre maggiore diversificazione all’interno dei portafogli.

Fidelity quota oggi 12 ETF, offrendo esposizione sia alle azioni che al reddito fisso. I prodotti includono sia una gamma di ETF sostenibili, che sfruttano le intuizioni fondamentali attive dei nostri analisti e i rating di sostenibilità proprietari di Fidelity, sia strategie che offrono un’esposizione a società di alta qualità che mirano a pagare dividendi interessanti.

Gli ETF sostenibili di Fidelity sono classificati come fondi Articolo 8 secondo la normativa SFDR.

Nick King, Head of ETFs di Fidelity International, commenta: “Fidelity International offre soluzioni d'investimento a livello mondiale. I nostri prodotti ETF combinano la comprovata esperienza di Fidelity nell'analisi dei titoli, negli investimenti sostenibili e nella costruzione del portafoglio con l'efficienza di un veicolo ETF trasparente. Stiamo assistendo a una domanda significativa per questi prodotti e si prevede che questa continuerà ad accelerare poiché gli investitori cercano prodotti differenziati a prezzi competitivi. Sono lieto che ora tali prodotti siano disponibili su Borsa Italiana”.

Rosario Sarcone, Head of Wholesale di Fidelity International commenta: “In Fidelity, dove la gestione attiva è parte de nostro DNA ed è il nostro principale punto di forza, pensiamo che la contrapposizione attivo e passivo sia un falso dilemma: nel portafoglio dei clienti più sofisticati c’è spazio per entrambi con la giusta allocazione e con i corretti obiettivi. Per questo abbiamo deciso di unire la nostra esperienza sull’investimento attivo, basata sulle nostre risorse di ricerca e analisi presenti a livello globale, ai vantaggi dell’investimento passivo, offrendo ai nostri clienti una gamma di soluzioni ancora più completa e globale.”