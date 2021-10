Intermonte: presentata la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana

Intermonte Partners SIM (di seguito ‘Intermonte’ o la ‘Società’), holding di controllo di Intermonte SIM, rende noto che è stata definita la struttura dell’offerta delle sue azioni e il range indicativo di prezzo delle stesse. La Società - Investment Bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano - ha inoltre presentato oggi a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato AIM Italia, dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita (“AIM Italia”).

Intermonte intende cogliere tutte le opportunità offerte dall’AIM Italia per rendere la struttura del capitale più flessibile, per valorizzare al meglio il proprio modello di partnership di successo, supportare l’ulteriore crescita sul mercato anche per linee esterne, in particolare nel segmento dei canali digitali e nell’Investment Banking, e attrarre nuovi talenti, anche attraverso meccanismi di partecipazione azionaria.

Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte ha commentato:

“L’IPO è un passo importante nell’evoluzione del nostro modello di partnership che ci consente di rafforzare il posizionamento come operatore di riferimento leader nel segmento delle PMI, e accelerare lo sviluppo del business, in particolare nei servizi digitali e nell’Investment Banking, anche per linee esterne. La struttura più flessibile del capitale aumenterà il commitment dei partner e favorirà l’attrazione di nuove competenze e talenti indispensabili per continuare il nostro percorso di crescita”.