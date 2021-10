AllianzGI aderisce all’iniziativa One Planet Asset Managers

Allianz Global Investors, uno dei principali asset manager attivi a livello mondiale, è impegnata nell’affrontare le sfide legate al cambiamento climatico. Ben consapevole dell’importante ruolo degli investitori nel finanziamento della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, AllianzGI annuncia la partecipazione all’iniziativa One Planet Asset Managers (OPAM).

L’iniziativa One Planet Asset Managers (OPAM) è stata lanciata nel 2019 per supportare i membri di One Planet Sovereign Wealth Funds (OPSWF) nell’implementazione dei principi dell’OPSWF Framework1. La Rete OPSWF comprende 43 dei maggiori investitori istituzionali al mondo con un patrimonio gestito e detenuto complessivo di oltre $36.000 miliardi.

Tramite l’ingresso in OPAM, AllianzGI si impegna a operare attivamente nell’ambito del gruppo di lavoro OPSWF e a collaborare con altri player strategici – tra cui standard setter, autorità normative e settore nel complesso – per favorire il raggiungimento degli obiettivi del gruppo. Il fine ultimo è accrescere la consapevolezza delle implicazioni di rischi e opportunità legati al clima per gli investimenti a lungo termine, e al contempo accelerare l’integrazione del rischio climatico in portafoglio, mediante la condivisione di prassi e competenze di investimento con i membri di OPSWF e la pubblicazione di ricerche in merito.

Tobias Pross, CEO di Allianz Global Investors, ha commentato: “La collaborazione con i clienti per far fronte alle problematiche più pressanti in materia di sostenibilità e contribuire alla creazione di un futuro migliore per tutti è al centro della nostra attività. Siamo orgogliosi di essere i primi investitori tedeschi a entrare in OPAM. Intendiamo accrescere la consapevolezza circa le implicazioni di rischi e opportunità legati al clima sugli investimenti a lungo termine tramite la condivisione di prassi di investimento. Data la sua esperienza nella finanza sostenibile, AllianzGI è lieta di supportare l’attività delle iniziative One Planet attraverso il processo di investimento, la solida politica di stewardship e lo sviluppo di soluzioni di investimento che favoriscano l’allineamento del portafoglio dell’investitore a un’economia a basse emissioni”.

La decisione di AllianzGI deriva dalla consapevolezza dell’urgenza di fronteggiare il cambiamento climatico e accelerare la svolta sostenibile. In precedenza, Allianz Global Investors aveva annunciato il sostegno alla transizione climatica mediante la politica di esclusione di società attive nella produzione di carbone ed energia da carbone. AllianzGI è membro dell’iniziativa Net Zero Asset Managers e intende contribuire all’azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro e non oltre il 2050. AllianzGI è inoltre membro fondatore del Technical Expert Group (TEG) on Sustainable Finance della Commissione Europea e co-fondatore dell’iniziativa Climate Finance Leadership.