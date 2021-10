Dall'1 ottobre Belinda Gan è la nuova Esg investment director, Europe e Asia client group di Capital Group e riporterà ad Alexandra Haggard, head of product and investment services per Europa e Asia. Basata a Londra, Belinda Gan collaborerà con il team Esg per guidare il client servicing in prospettiva Esg.

Le sue responsabilità includeranno la collaborazione con clienti, consulenti, altri intermediari e associati di Capital Group per informare ed educare sull'approccio di Capital Group in ambito ESG e sulla filosofia d'investimento di tutte le strategie della società.

Alexandra Haggard, responsabile dei prodotti e dei servizi di investimento per l'Europa e l'Asia, ha dichiarato: "Siamo impegnati a soddisfare le esigenze dei clienti in materia di ESG. Dato che continuiamo a promuovere le solide strategie azionarie, a reddito fisso e multi-asset dell'azienda agli investitori in Europa e in Asia, si tratta di un ruolo della massima importanza. La profonda conoscenza della materia e l'esperienza di Belinda Gan saranno fondamentali per Capital Group nel supportare l'evoluzione delle esigenze ESG dei clienti.

Belinda ha più di 17 anni di esperienza nel settore, con una forte attenzione al cambiamento climatico e all'ESG nel corso degli ultimi otto anni. Recentemente ha ricoperto il ruolo di Investment Director, Global Sustainability presso Schroders UK e di membro del comitato per la sostenibilità e gli investimenti responsabili della Investment Association. Belinda Gan ha iniziato la sua carriera presso Goldman Sachs Australia.

Belinda Gan, ESG Investment Director, Europe and Asia Client Group, ha dichiarato: "L'approccio agli investimenti di lungo periodo di Capital Group è profondamente intessuto di ESG. Un approccio così ponderato e robusto è essenziale per aiutare i clienti a destreggiarsi tra le proprie esigenze in continua evoluzione in materia di ESG e non vedo l'ora di guidare l'impegno di Capital Group in questo ambito".

Belinda Gan è una CFA Charterholder e ha conseguito una laurea in commercio e una in sistemi aziendali presso la Monash University.

Nel 2021 Capital Group è stata selezionata dal Financial Reporting Council come firmataria dell'UK Stewardship Code e ha aderito alla UN Global Compact Initiative (UNCG). Capital Group è anche firmataria della Task Force for Climate-related Financial Disclosures e del Framework Principles for Responsible Investment (PRI).