Collocate obbligazioni Itelyum sostenibili per 450 milioni di euro

Il collocamento del sustainability linked bond lanciato da Itelyum (Verde Bidco) è stato concluso con successo.

L'emissione obbligazionaria da 450 milioni di euro rappresenta un'innovazione nel campo delle obbligazioni legate alla sostenibilità per le sue inedite caratteristiche di step-up. L'obbligazione ha ottenuto un forte interesse, con il titolo che ha avuto domande di sottoscrizione ampiamente superiori all’offerta, supportato dalle sue prerogative ESGe dalla sua appetibilità nei confronti di investitori socialmente responsabili.

L'obbligazione prevede una cedola del 4,625% e una scadenza di 5 anni. Le risorse saranno utilizzate per finanziare il buyout del gruppo Itelyum (“Operazione”), conclusosi ieri, nonché la sua ambiziosa strategia di crescita nazionale e internazionale.

L’Operazione

Stirling Square Capital Partners ("Stirling Square"), una società di private equity paneuropea leader nel mid-market, lunedì 4 ottobre 2021 ha completato l'investimento in Itelyum Group ("Itelyum", la "Società", il "Gruppo"), in partnership con Deutsche Beteiligungs AG ("DBAG"), private equity quotato in borsa leader nel mid-market. DBAG e DBAG Fund VII hanno acquisito una quota di minoranza nella Società dal terzo fondo di Stirling Square, insieme al quarto fondo di Stirling Square e ai co-investitori, che sono diventati azionisti di maggioranza di Itelyum. Anche il management della Società ha fatto un investimento significativo nell'Operazione.

Itelyum

Fondato nel 1963, Itelyum è uno dei principali player europei dell'Economia Circolare, specializzato nel riciclo e nella valorizzazione dei rifiuti industriali complessi, avvalendosi di competenze chimiche d’eccellenza. La Società gestisce 25 impianti, impiega oltre 800 persone ed è leader tecnologico e di mercato nella maggior parte delle aree di nicchia in cui opera: rigenerazione degli oli usati, purificazione dei solventi, gestione e riciclo dei rifiuti industriali. La Società si rivolge alle aziende industriali che hanno bisogno di conformarsi a normative sempre più severe sui rifiuti e di raggiungere livelli di riciclo più elevati, proponendo loro un approccio one-stop-shop in grado di soddisfare tutte le esigenze in campo ambientale e di riciclo.

Sotto la guida di Stirling Square, Itelyum si è trasformata da azienda locale a conduzione familiare in un'azienda leader europea a forte impronta manageriale e tecnologica, con molteplici linee di prodotti che coprono flussi diversificati di rifiuti pericolosi. Il Gruppo ha un'eccellente impronta ambientale virtuosa. Grazie alla sua attività vengono risparmiati ogni anno 470mila tonnellate di emissioni di CO2, 1.000 tonnellate di inquinanti atmosferici, 14 milioni di metri cubi di acqua e 400 ettari di consumo di suolo.

Gli investitori

Stirling Square Capital Partners è stata fondata nel 2002 ed è una società di private equity paneuropea che gestisce circa 3 miliardi di euro per conto di una platea globale e diversificata di investitori.

Deutsche Beteiligungs AG, società di private equity quotata in borsa, investe in società di mid-market ben posizionate con potenziale di sviluppo e ha circa 2,5 miliardi di euro in gestione o consulenza.