Vontobel emette otto Memory Cash Collect Certificate ActEsg

Vontobel - player di primaria grandezza a livello europeo nel campo dei Certificati e presente sul mercato italiano dal 2016 – ha quotato sul SeDeX 8 nuovi Memory Cash Collect su basket tematici che, oltre a offrire la possibilità di avere esposizione su diversi settori dell’economia, sono anche stati classificati da Vontobel come prodotti sostenibili.

Vontobel, che già dagli anni ‘90 offre prodotti di investimento sostenibili, nel 2018 ha ricevuto per la prima volta, da parte dell'agenzia internazionale di rating ESG ISS-oekom, lo status di "Prime", entrando così nel top 6% del gruppo di riferimento composto da 44 gestori patrimoniali a livello internazionale. Oltre a essere un’emittente sostenibile, Vontobel ha sviluppato una metodologia di valutazione delle aziende, applicata dal Vontobel AM Esg Competence Center, che comprende 15 diversi indicatori suddivisi in quattro categorie: general, environmental, social e governance, con l’obiettivo di identificare imprese che da un lato battano i loro concorrenti per quanto riguarda un approccio attivo alla sostenibilità, e che dall’altro offrano le migliori performance in termini di sostenibilità nel loro settore. Questo approccio “best in class” dal punto di vista dell’impresa e del settore genera un universo di investimento sostenibile, in costante aggiornamento, caratterizzato dal marchio “ActEsg”.

Forte anche della sostenibilità dell’emittente, il team Flow Products Distribution Italia di Vontobel ha fatto riferimento a questa metodologia di analisi e di delezione dell’universo di riferimento per identificare dei sottostanti “ActESG” e ideare dei prodotti che possano essere considerati sostenibili, senza però rinunciare all’elevata qualità che ha sempre contraddistinto i prodotti Vontobel.

I nuovi Memory Cash CollectCertificate, infatti, presentano protezione condizionata del capitale (Classificazione ACEPI) con barriere a scadenza altamente protettive, fino al 50%, rendimenti potenziali annui tra il 9,84% e il 17,76% con premi a memoria mensili e possibilità di rimborso anticipato dopo appena tre mesi dall’emissione, con livello di rimborso anticipato decrescente fino all’85%.

Jacopo Fiaschini, responsabile per il mercato italiano/ Flow Products Distribution Italia ha commentato: “l’inclusione di criteri Esg nei modelli di valutazione delle società è ormai prassi imprescindibile per vari motivi, tra cui il forte interesse da parte dei clienti per questa tematica e la maggiore regolamentazione, che richiede un’integrazione di questi aspetti nei processi di valutazione. Si stima che il mercato degli investimenti sostenibili, nella sola Svizzera, abbia raggiunto i 1.520 miliardi di Franchi fine 2020. Vontobel è da sempre attenta alla sostenibilità, pertanto ci è sembrato naturale proporre ai nostri clienti dei nuovi prodotti che da un lato riflettessero le nostre valutazioni Esg e dall’altro offrissero rendimenti interessanti, scegliendo come sottostanti dei basket tematici estremamente variegati, spaziando dal gaming al lusso, dall’IT alle costruzioni, per consentire agli investitori di avere esposizione a diversi ambiti dell’economia”.