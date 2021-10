Fineco, continua la conversione in risparmio gestito della liquidità della clientela

Nel mese di settembre la raccolta netta di Fineco sale a 572 milioni di euro (rispetto a 545 milioni di un anno fa) confermando la nuova dimensione del percorso di crescita intrapreso da Fineco e con un netto miglioramento dell’asset mix, che vede un’ulteriore accelerazione della conversione in atto di liquidità verso il risparmio gestito: la componente gestita è salita a 495 milioni (da 268 milioni di settembre 2020), portando il totale da inizio anno a 5,4 miliardi di euro (+107% a/a). La componente amministrata si è attestata a 132 milioni, mentre la diretta ha registrato -55 milioni: prosegue quindi il trend di conversione dei depositi con 853 milioni di euro raccolti da inizio anno, evidenziando un -8% rispetto ai primi nove mesi del 2020. Si segnala inoltre che nel mese sono state pagate dalla clientela 263 milioni di imposte (+106% a/a), a conferma del costante miglioramento della qualità dei clienti che sempre più scelgono Fineco come banca di riferimento.

I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di settembre a circa 16 milioni, 6% in meno rispetto a un anno fa a fronte di una volatilità di mercato nettamente inferiore. Il confronto con la media dei ricavi tra il 2017 e il 2019 mostra una crescita intorno al 42%, grazie all’ampliamento della base di clienti attivi e alla continua innovazione dell’offerta. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 161 milioni di euro (-10% a/a).

Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara:

“I dati di raccolta nel mese di settembre confermano il trend evidenziato da Fineco durante tutti i primi nove mesi del 2021, caratterizzato da un’efficace conversione in risparmio gestito della liquidità detenuta dalla nostra clientela. Ancora una volta i nostri consulenti hanno dimostrato la propria capacità di affiancare i clienti in una gestione efficace del patrimonio, proponendo soluzioni in grado di rispondere alle diverse esigenze di investimento e di diversificazione, anche grazie al contributo di Fineco Asset Management. Fineco in questo modo accelera ulteriormente la propria dimensione di crescita, guardando con fiducia all’ultima parte dell’anno”.

FAM, raccolta retail 292 milioni di euro, masse verso 22 miliardi

Fineco Asset Management nel mese di settembre ha registrato 292 milioni di euro di raccolta retail, con un forte interesse della clientela in particolare per il nuovo prodotto Target Esg di decumulo che permette di investire sull’economia di Europa, Usa e Cina. Al 30 settembre 2021 FAM gestiva masse per 21,6 miliardi di euro: 13,9 miliardi nella componente retail (+47% a/a) e 7,7 miliardi in quella istituzionale (+43% a/a).

Patrimonio totale a 104 miliardi di euro, in crescita del 22%

Il Patrimonio totale si è attestato a 103,6 miliardi, con una crescita del 22% rispetto a settembre 2020. In particolare, le masse del Private Banking si attestano a 45,9 miliardi, con una crescita del 33% rispetto a 34,4 miliardi di settembre 2020.

I Guided Products & Services registrano 510 milioni di raccolta a settembre, rispetto a € 270 milioni nel mese di settembre 2020. L’incidenza rispetto al totale AuM è salita al 75% rispetto al 73% di un anno fa.

Da inizio anno quasi 87mila nuovi clienti

Nel mese di settembre sono stati acquisiti 7.517 nuovi clienti, portando il dato da inizio anno a 86.938 nuovi clienti, in crescita del 31% rispetto ai 66.513 acquisiti nello stesso periodo del 2020. Si conferma inoltre il trend di miglioramento della base della clientela maggiormente interessata ad investire, con il contestuale aumento dei total financial asset relativi ai nuovi conti aperti. Il numero dei clienti totali al 30 settembre 2021 si è attestato a 1.414.788.