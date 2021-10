Fineco, tre nuovi ingressi in Toscana

La rete dei consulenti finanziari Fineco si rafforza con tre nuovi ingressi nella squadra dell’Area Manager Riccardo Salvatore in Toscana. Il primo è il Private Banker Filippo Lucherini che, forte di un’esperienza quasi ventennale nel settore bancario maturata in Unicredit, si unisce alla squadra del Group Manager Alessandro Brescia presso l’ufficio di Siena. Seguono Francesco Carretta, professionista con oltre dieci anni di esperienza specializzato nella gestione dei patrimoni di fascia alta proveniente da Intesa San Paolo, e Igor Grasso, giovane professionista che vanta una brillante carriera in Alleanza Assicurazioni. Sia Carretta che Grasso consolideranno il loro percorso professionale nel settore della consulenza finanziaria nella squadra coordinata dal Group Manager Alessandro Ceragioli, il primo nell’ufficio di Piombino mentre il secondo in quello di Pisa.

“Continua il nostro 2021 all’insegna del reclutamento. Le comprovate esperienze nel settore, la profonda conoscenza del territorio e la forte voglia di mettersi in gioco che contraddistinguono Filippo, Francesco e Igor saranno un elemento fondamentale per rafforzare la squadra e rispondere alla crescente richiesta di consulenza. Nel corso dei prossimi mesi prevediamo di integrare ulteriori profili sia senior, le cui competenze sono fondamentali per rispondere alle richieste più sofisticate della clientela, sia giovani, la cui energia e intraprendenza rappresentano un grande valore aggiunto per un modello di consulenza basato su qualità, trasparenza e innovazione tecnologica come quello proposto da Fineco” commenta Riccardo Salvatore.

Fineco si afferma tra i player di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria e nel Private Banking, con un patrimonio nel segmento di 46,3 miliardi di euro al 31 agosto 2021. La rete dei consulenti finanziari Fineco, guidata dal vice direttore generale, direttore commerciale Rete PFA e Private Banking Mauro Albanese, conta oltre 2.700 professionisti. Ad agosto 2021 la raccolta netta è stata pari a 587 milioni di euro, di cui 375 milioni di gestito.