I seminari Anasf fanno tappa a Padova e Catania

Prosegue la tornata formativa di Anasf, con webinar online, fatta di eventi certificati Efpa Italia, che andrà avanti per tutto l’inverno. La prossima settimana si svolgeranno i seminari:

Next Generation EU e bilancio pluriennale dell’UE: quanto è importante? L’incontro è in agenda per il 12 ottobre, dalle 9, a Padova.

Politica monetaria e fiscale dopo la pandemia. Un nuovo ordine? L'appuntamento è per il 14 ottobre, dalle 14.30, a Catania.

Per il dettaglio sugli incontri è possibile visitare il sito dedicato.