Il gruppo Dws acquisisce una quota di Smart, Retirement Technology Provider

Dws Group ha acquisito una quota di minoranza nella società britannica di “retiretech” Smart Pension Limited. L'azienda fornisce una piattaforma tecnologica cloud-native, basata su API, che permette alle organizzazioni di servizi finanziari e ai governi di amministrare i piani di accumulo pensionistico. In particolare, la piattaforma tecnologica alimenta il suo pluripremiato Smart Pension Master Trust, uno dei "quattro grandi" master trust di iscrizione automatica britannici, ed è anche in grado di essere offerto alle principali istituzioni finanziarie nel Regno Unito e a livello internazionale come piattaforma e come servizio. Sulla base del suo successo nel mercato britannico, Smart è ora orientata alla crescita globale ed è concentrata a stabilire la sua presenza negli Stati Uniti e in altri mercati di piani pensionistici a contribuzione definita. L'investimento sarà parte integrante della strategia di crescita di Dws nel Regno Unito. Smart e Dws hanno anche concordato la volontà di costituire una partnership strategica con l'obiettivo di offrire soluzioni di investimento a beneficio dei membri dello Smart Pension Master Trust. La chiusura della transazione ha già avuto luogo e le parti hanno concordato di mantenere la riservatezza sul valore e su altri dettagli commerciali dell'investimento.

"Non vediamo l'ora di sfruttare l'opportunità di lavorare con un innovativo disruptor retiretech che è in rapida crescita ed è ben posizionato per competere sia nel Regno Unito sia nel mercato globale delle pensioni. Sempre più spesso, i risparmiatori a contribuzione definita stanno cercando di diversificare i propri rendimenti attraverso una gamma più ampia di asset class e crediamo che le capacità di gestione patrimoniale di Dws, sia nei mercati private sia in quelli quotati, ci pongano nella posizione ideale per soddisfare esigenze in continua evoluzione", ha dichiarato Dirk Goergen, membro dell’Executive Board di Dws Group e, come Head of Client Coverage Division, responsabile del sales management e della strategia di vendita globale.

Mark Cullen, membro dell’Executive Board di Dws Group e Chief Operating Officer, ha aggiunto: "L'acquisizione di una quota di minoranza di Smart è un'interessante opportunità di investimento per Dws viste le prospettive di crescita dei risparmi pensionistici a contribuzione definita sia nel Regno Unito sia a livello globale. Crediamo che la forza della piattaforma tecnologica di Smart sia alla base del loro attuale successo e che le capacità di gestione patrimoniale di Dws abbiano il potenziale per aiutare Smart a raggiungere le sue ambizioni globali".

I co-fondatori di Smart, Andrew Evans e Will Wynne, hanno commentato: "Insieme ai nostri investitori strategici, siamo lieti di accogliere Dws Group come investitore in Smart. Siamo entusiasti del loro riconoscimento circa il viaggio che Smart ha intrapreso fino ad oggi e l'enorme opportunità aggiuntiva che si prospetta in un mercato globale del risparmio pensionistico da 55 trilioni di dollari. Crediamo significhi che si uniscono a noi come investitore e partner per contribuire ad alimentare la nostra crescita globale, mentre un'ondata di cambiamenti legislativi sta travolgendo il mondo. La nostra missione è "trasformare la pensione, il risparmio e il benessere finanziario per tutte le generazioni, in tutto il mondo". Con partner strategici come Dws Group, e la nostra attuale scuderia di investitori, siamo in una posizione ideale per continuare a perseguire questo obiettivo, fornendo a governi, istituzioni finanziarie, datori di lavoro e risparmiatori di tutto il mondo un futuro finanziario migliore".