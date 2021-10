21Shares raggiunge i 2 miliardi di dollari di masse gestite

21Shares AG, società con sede a Zurigo leader negli Etp sulle criptovalute, annuncia di aver stabilito un nuovo record nel totale delle masse gestite, che hanno toccato quota 2 miliardi di dollari. I fattori che hanno permesso di raggiungere questo risultato sono molteplici e vanno dall’interesse sempre maggiore degli investitori istituzionali agli elevati flussi in entrata verso il Solana Etp (ticker: ASOL SE), fino alla rapida espansione del team della società, che in meno di un anno ha visto quadruplicare il numero di professionisti a sostegno della strategia di crescita, passato da 20 a 80.

Hany Rashwan, co-fondatore e CEO di 21Shares, ha commentato: “Siamo davvero felici che la nostra strategia di business – compreso il nostro personale e i nostri piani commerciali – siano tanto allineati con l’attività del mercato nel creare queste opportunità inedite. Nei prossimi mesi punteremo ad espanderci ulteriormente e vi terremo costantemente aggiornati sui nostri progressi.”

Il 21Shares Solana Etp Solana (ASOL SE Etp) ha raggiunto il traguardo di 100 milioni di dollari di masse raccolte (AuM). Secondo i dati riportati da Bloomberg, da quando è stato lanciato in qualità di primo e unico Etp al mondo su Solana sul mercato regolamentato svizzero (SIX Exchange), al 5 ottobre 2021, lo ASOL SE Etp è stato il prodotto di 21Shares che è cresciuto più rapidamente.

"Credo che l’aver raggiunto i 2 miliardi di dollari di attivo in neanche 3 anni e la rapidissima raccolta di 100 milioni di dollari del ASOL SE Etp non siano affatto una casualità, ma i risultati di una precisa strategia – ha affermato Massimo Siano, Head of Southern Europe di 21Shares – 21Shares è nata per specializzarsi unicamente in Etp su criptovalute e oggi offre agli investitori italiani e globali la più grande piattaforma al mondo di questo genere di prodotti, aiutandoli anche ad accedere e a crearsi una posizione nei confronti della imminente rivoluzione della blockchain sul mercato valutario. Oggi più che mai possiamo affermare che questo servizio viene riconosciuto dal mercato."

21Shares gestisce oltre 2 miliardi di dollari, suddivisi in 17 Etp sulle criptovalute e altre 77 quotazioni (dati aggiornati al 1° ottobre 2021). Tra questi figurano il primo e unico Etp al mondo su Binance e due Etp con remunerazioni sullo staking (Tezos Etp e Solana Etp). Gli Etp di 21Shares sono quotati su 8 piattaforme di scambio regolamentate tra Svizzera e in Europa.