C’è vita oltre il Dragone

Grazie al rialzo negli ultimi anni dei loro corsi azionari, i mercati sviluppati hanno scalzato quelli emergenti dal focus degli investitori, rendendo persino il premio di rischio di quest’ultimi poco attraente. Il Team Investimenti di Fineco Asset Management a questo proposito fa presente come il settore tecnologico dei mercati emergenti mostri, agli stessi parametri, un rapporto prezzi – utili decisamente inferiore a quello del mercato statunitense. Per dare qualche dato: l’indice MSCI Emerging Markets ha un rapporto prezzo-utili inferiore del 32% rispetto all’indice MSCI World e del 40% rispetto al S&P500.

«Gli ultimi accadimenti sul mercato cinese hanno mostrato come concentrare il rischio su un unico Paese per prendere esposizione su un comparto del mercato, sebbene questo Paese sia la maggiore economia del segmento, non sempre sia una buona idea», spiega il Team Investimenti di Fineco Asset Management, che ribadisce l’interesse del caso di investimento cinese. Nonostante il tema sia imprescindibile per un portafoglio ben diversificato, l’esposizione ai mercati emergenti deve passare attraverso una allocazione molto più ampia, proprio perché ampia è la nozione di mercato emergente.

Accanto a Cina, Taiwan e Corea del sud, mercati premiati in quanto le rispettive economie sono state fra le prime a ripartire dopo la fase più aspra della pandemia, quest’anno l’India sta ottenendo il favore degli investitori, così come i mercati, quali la Russia in primis, hanno beneficiato dell’attenzione che sta tornando prepotentemente sul tema delle materie prime.

«Trattandosi di mercati solitamente più volatili e molto variegati, proprio perché la loro definizione e geografia è quantomeno ampia, riteniamo che sia importante avere un’esposizione quanto più diversificata al fine di cogliere tutti i trend sottostanti quali, per citarne alcuni, crescita dei consumi, urbanizzazione, salute e tecnologia, e anche le risorse naturali, anche se oggi sono un tema meno importante di un tempo negli investimenti nei mercati emergenti», continua il Team Investimenti FAM.

Per aiutare gli investitori ad orientarsi verso i mercati emergenti, Fineco ha recentemente lanciato il prodotto FAM Emerging Markets Target 2023, che permette di avere un’esposizione a più di 20 mercati emergenti azionari costruita con una logica di decumulo. La strategia mira a creare un’esposizione graduale nel corso di due anni, così da poter affrontare periodi di volatilità senza curarsi del “momento giusto” in cui investire, liberandosi in questo modo della componente emotiva che necessariamente si associa alle scelte di investimento.