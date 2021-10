L'Ocf sospende un consulente finanziario

I. F. è stato sospeso per un mese dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Unicredit. Si legge tra l’altro nella delibera che “le violazioni accertate risultano compiute nei confronti di soli due clienti; la condotta del consulente non era diretta a trarre da essa alcun vantaggio economico”.