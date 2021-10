Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) Fine modulosegnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

comparefixedratestoday.com (https://comparefixedratestoday.com);

bettersavingsandbonds.com (https://bettersavingsandbonds.com);

ukcomparenow.com (https://ukcomparenow.com);

ukbestcomparison.com (https://ukbestcomparison.com);

FixedRateReturnISA limited (www.ukcompare247.com).

Segnalata dalla Financial Markets Authority (Fma) - Nuova Zelanda:

Cullman Mutual Capital (www.cmcadvisory.com).

Segnalate dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

www.alpsmarkets.com/fr (http://www.alpsmarkets.com/fr);

www.finantiko.net/fr;

www.fxctinvestments.com/fr (http://www.fxctinvestments.com/fr);

www.fxpoint.co;

www.glluckfx.cc;

www.pegasus-invest.com;

www.platinumhitech.com (http://www.platinumhitech.com);

www.radixinvest.com;

www.rodrigmarkets.com;

fr.samtradefx.com;

www.tcapitaltrading.com (http://www.tcapitaltrading.com);

www.topcapitalinvest.com;

www.bitcointrader.site/fr;

daily-investment-deals-now.com/bitcoin-trader;

intertradesfx.com;

fr.kiplar.com.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:

Arincen (https://arincen.com);

Alpha-Tech Group (www.protrade.fm).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Wealthtrade247 Ltd (www.wealthtrade247.com);

https://22-trading.com;

Absystem / Arbitrage Broker Systems / Donnybrook Consulting Ltd (https://absystem.pro);

https://bancodecryptos.com;

Binocryptogain.com Ltd (https://binocryptogain.com);

Bit3cexchange Ltd (https://bit3cexchange.com);

Bitfxwintrade.com Ltd (https://bitfxwintrade.com);

Bitprimetrader Ltd (www.bitprimetrader.com);

Bsl Corporation Limited (www.bslcorporationltd.co);

Btcada (https://www.btcgfx.com);

Clever Trade / Berlly World Ltd (https://clever-trade.com);

CryptoFxts Ltd (www.cryptofxts.com);

Cryptohashminesfx Ltd (www.cryptohashminesfx.com);

Cryptopoolextraction Ltd (https://cryptopoolextraction.com);

Cryptostrapp Ltd (www.cryptostrapp.com);

Dailycoinmine360 Ltd (www.dailycoinmine360.com);

Digital Gold (https://wap.dggdusdt.com, https://wap.dgusdt.xyz);

ExcellentFxTrading Ltd (www.excellentfxtrading.com);

FalconOption Ltd (www.falconoption.com);

Fenix Trading Solutions Sl;

Financial Trust Coin Ltd (www.financialtrustcoin.com);

Ftsefx (https://www.ftsefx.net);

Fxglobalstockmarket Ltd (https://fxglobalstockmarket.com);

Fxtmcoinstrading Ltd (https://fxtmcoinstrading.com);

Ganancias Deportivas Online, S.A. (https://gdenlinea.net);

www.groupbtc.com;

Hightradingfx Ltd (www.hightradingsfx.com);

https://huitongcaifu.net;

Mandex-foxminers Ltd (www.mandex-foxminers.com);

Neo Omatic / Mellifluous Group Ltd (https://neoomatic.com, https://neoomatic.co);

Ozonfcorporate / Ozon F Corporation / Ozon Finance (https://ozonfcorporation.bond);

RingMinersFx Ltd (www.ringminersfx.com);

Safecryptotrade ltd (www.safecryptotrade.com);

Satoshiminingstream Ltd (https://satoshiminingstream.com);

TradeBitEdge Ltd (www.tradebitedge.com);

Tradecity24fx Ltd (www.tradecity24fx.com);

Tradecoinsfx Ltd (www.tradecoinsfx.com);

Ugpay Group A.G. (https://ugpay.group/es);

Universal-Foxminer Ltd (www.universal-foxmineronline.com);

Virtualtrade24 Ltd (https://virtualtrade24.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:

Infinitrade / Company Universal s.r.o. (Infinitrade), clone di società autorizzata;

IB Finance (www.ib-finance.lu), clone di società autorizzata.