Nuovi ingressi tra i consulenti finanziari CheBanca!

Il piano di reclutamento della rete dei Consulenti Finanziari CheBanca! prosegue a ritmo serrato: con i nuovi ingressi dell’ultimo bimestre la rete guidata da Duccio Marconi raggiunge quota 480 professionisti, rafforzando la propria capillarità sul territorio.

Cresce la squadra in Piemonte con due nuovi professionisti. Entrano a Biella il Group Manager Maurizio Ferraris e Roberto Comotto, provenienti da IWBank.

In Liguria fa il suo ingresso Francesco Grillo, che rafforza l’area di Genova.

In Lombardia, entrano Stefano De Martino a Milano e Fabio Betti a Varese, entrambi provenienti da IWBank.

Nuovi professionisti anche per il Centro Italia: in Lazio entra a Roma, in qualità di Lending Specialist, Maria Pia Morrone ex Ing.

In Toscana, a Grosseto, entra Paolo Giannerini, ex Bper Banca, mentre in Umbria arriva Marco Boccolini, ex Bper Banca, rafforzando la piazza di Terni.

In Veneto entra a Mestre Alberto Trevisan, ex Credem, e che potrà contare per la propria attività anche sul nuovo ufficio dedicato alla consulenza finanziaria recentemente aperto in Calle del Sale, 43.

Cresce la squadra delle Marche con cinque nuovi ingressi tutti provenienti da IWBank: a Porto San Giorgio fanno il loro ingresso Rodolfo Rubicini, Walter Morganti ed Andrea Tedesco; a Jesi Giovanni Lanzetta; mentre a Civitanova Marche Luciano Martinelli.

Si rafforza anche il Sud: in Basilicata, a Matera, con l’inserimento di Roberto Accetta, ex Intesa San Paolo, che ricoprirà il ruolo di Lending Specialist e di Alberto Maria Antodaro proveniente da Banca Popolare di Bari.

In Campania a Napoli fa il suo ingresso Gennaro Intermoia, ex Sanpaolo Invest.