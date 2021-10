WisdomTree quota Unhedged Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (WXAG)

WisdomTree, sponsor di prodotti ETF (Exchange-Traded Fund) ed ETP (Exchange-Traded Product), oggi ha annunciato il lancio del WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (“WXAG”) su London Stock Exchange e Börse Xetra, con un MER (Management Expense Ratio) dello 0,35%. Nel mese di luglio 2021, WisdomTree ha quotato su Börse Xetra la classe azionaria con copertura in EUR del WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF.

WXAG intende replicare la performance, al lordo di commissioni e spese, del Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity Total Return Index (l’“Indice”). L’Indice offre un’esposizione ampia e diversificata alle materie prime includendo energia, metalli industriali e metalli preziosi, compresi platino e palladio.

Nitesh Shah, Director of Research, Europe, WisdomTree ha dichiarato: “Il contesto attuale è favorevole per le commodity. Con la progressiva ripresa economica globale e la conseguente diminuzione d’offerta di alcune materie prime, molte di queste ultime hanno registrato forti rialzi nei prezzi nel 2021, e alcune hanno raggiunto massimi pluriennali”.

I flussi netti verso i prodotti ETP a livello globale ammontano a 10,2 miliardi di dollari USA da inizio anno. L’esposizione sulle commodity è diventata una caratteristica sempre più importante nel panorama degli investimenti, poiché gli investitori sono oggi più consapevoli dell’importanza delle materie prime nel sostenere la crescita economica globale.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree ha aggiunto: “L’inflazione rappresenta ancora motivo di preoccupazione per gli investitori che sono alla continua ricerca di strategie dinamiche che li aiutino a navigare nei mercati finanziari. WXAG rientra nella nostra gamma di strategie ottimizzate sulle commodity e integra una classe di titoli azionari con copertura in EUR di questo ETF già disponibile per gli investitori europei che, pur non desiderando un’esposizione all’agricoltura e all’allevamento, intendono comunque adottare una strategia ottimizzata sulle materie prime.”