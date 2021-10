Al via il conto deposito di Banca Aidexa X Risparmio

Debutta X Risparmio, il conto deposito vincolato lanciato da Banca AideXa. Dopo i finanziamenti X Instant e X Garantito, l’istituto fintech fondato dal Presidente Roberto Nicastro e dal CEO Federico Sforza ribadisce l’impegno a supporto delle PMI italiane offrendo ai consumatori residenti in Italia un prodotto con tassi di interesse tra i più convenienti sul mercato. I rendimenti lordi che variano a seconda della durata, partono dallo 0,6% per i 3 mesi, allo 0,8% su 6 mesi, fino al 1,25% su 12 mesi, all’1,5% su 18 mesi e al 2% su 24 mesi.

Sul sito di Banca AideXa è a disposizione dei clienti un calcolatore con il quale si può stimare in pochi istanti il rendimento del deposito, simulando diverse durate. Per esempio, 10.000 euro depositati per 24 mesi generano un rendimento netto di 296 euro.

I costi per il cliente sono pari a zero, perché non c’è alcuna spesa di apertura, gestione o chiusura. Inoltre, fino al 31 dicembre 2021 l’imposta di bollo è a carico di Banca AideXa. È possibile versare da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 100.000 euro.

In un momento storico come questo, in cui c’è molta liquidità ferma sui conti correnti – secondo i dati di Banca d’Italia a giugno 2021 le famiglie italiane avevano depositato sui conti correnti 1.131 miliardi, 64 miliardi in più rispetto a giugno del 2020 – i conti deposito rappresentano una valida soluzione, comoda e sicura, per non perdere il proprio potere d’acquisto, visto anche l’aumento recente dell’inflazione. Offrono rendimenti positivi (al contrario di molti titoli di Stato), e permettono di conoscere, in anticipo, quanto si guadagnerà.

Così come gli altri prodotti di Banca AideXa, anche X Risparmio è semplice e veloce: il processo per aprire il conto è online, richiede meno di 10 minuti e sono sufficienti un documento d’identità e la tessera sanitaria. Dopo aver effettuato i controlli previsti dalla normativa vigente, per confermare l’apertura del conto deposito bisognerà semplicemente effettuare il bonifico con l’importo scelto. È inoltre possibile aprire più conti deposito intestati alla stessa persona.

X Risparmio è un anche prodotto a basso rischio e sicuro: Banca AideXa, infatti, aderisce al Sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro.

Il conto deposito di Banca AideXa è vincolato e gli interessi maturati sono liquidati alla scadenza della durata scelta in fase di sottoscrizione (3, 6, 12, 18 o 24 mesi). In caso di rinnovo, il capitale depositato in fase di sottoscrizione viene reinvestito, mentre gli interessi maturati vengono liquidati.

“Il conto deposito vincolato X Risparmio è un prodotto innovativo che conferma la missione di Banca AideXa a supporto delle imprese: il denaro raccolto, infatti, verrà reinvestito nell’economia reale per continuare a supportare concretamente la ripartenza delle PMI e degli imprenditori più meritevoli. Abbiamo lanciato un prodotto altamente competitivo rispetto alla concorrenza e distintivo grazie a tassi, promozione sull’imposta di bollo e sicurezza, ma soprattutto100% digitale come tutti i nostri prodotti e sicuro. E come tutti i nostri prodotti, un Business Banker è a disposizione dei clienti in qualsiasi momento via chat, video o what’s up per qualsiasi necessità di supporto.”, dichiara Federico Sforza, CEO di Banca AideXa.