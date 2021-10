Eurizon: ecco tutte le nostre attività di educazione finanziaria

«L'educazione finanziaria è un dovere e non solo una possibilità per sostenere la transizione da risparmiatori a investitori sostenibili e consapevoli». Lo ha affermato Massimo Mazzini, responsabile Marketing e Sviluppo Commerciale di Eurizon, in occasione dell’evento “Meeting the needs of a new generation of investors – the role of the financial sector”, organizzato da EFAMA all’interno del IOSCO’s World Investor Week - ottobre è il mese dell’educazione finanziaria. «In Eurizon dedichiamo molta energia allo sviluppo dell'educazione finanziaria» ha sottolineato Mazzini. «Abbiamo creato Eurizon Wise, un ecosistema completo, accessibile 24 ore su 24 attraverso un'App dedicata, che mette a disposizione dei nostri consumatori il know-how di Eurizon attraverso corsi online e in aula e webinar. Ci impegniamo costantemente in incontri formativi presso le università, sia per valorizzare il brand che per attirare nuovi studenti ad alto potenziale. Siamo anche partner del progetto di Assogestioni Il tuocapitaleumano (ICU) che permette ai tirocinanti di fare stage formativi per approfondire le principali tematiche della finanza. Anche se siamo principalmente un asset manager italiano siamo presenti in 24 paesi e stiamo cercando di esportare la nostra esperienza anche negli altri paesi. Il nostro obiettivo è quello di creare e condividere un linguaggio comune nella formazione finanziaria, contribuendo al miglioramento continuo dei nostri studenti al fine di raggiungere un vantaggio competitivo sostenibile a lungo termine». A proposito dell’interesse dei giovani per gli investimenti sostenibili, Mazzini ha affermato: «La nostra esperienza in Italia e all'estero mostra un grande interesse dei giovani per i prodotti sostenibili e, soprattutto, i giovani vogliono capire come applichiamo i criteri ESG nei nostri prodotti. Stiamo lavorando per dialogare con i nostri interlocutori e per essere trasparenti sui nostri investimenti, ad esempio attraverso i Global e Green Impact Report. Dobbiamo avere in mente che gli investimenti sostenibili sono un percorso, il nostro ruolo è quello di sostenere le aziende nella loro transizione da un business insostenibile a un business sostenibile».

La piattaforma digitale “Eurizon WISE” per la formazione delle reti permette agli operatori di conseguire gli obiettivi di formazione richiesti dalla normativa. È una soluzione formativa che mette a disposizione delle imprese di financial advisory contenuti formativi eccellenti per raggiungere e mantenere i requisiti di conoscenza e competenza richiesti oggi dal Regolatore ai Consulenti Finanziari. WISE offre percorsi differenziati in base alle esigenze formative degli operatori. Ogni percorso è costituito da moduli che possono essere scelti liberamente per comporre una formazione personalizzata.