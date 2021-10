HanEtf: dieci nuovi prodotti tra spazio e sostenibilità

È online il podcast di Investire dedicato all’intervista del direttore Sergio Luciano a Annacarla Delle Piane, Head of Sales Italy di HanEtf. Delle Piane spiega che negli ultimi mesi HanEtf ha ampliato molto la sua presenza sul mercato italiano e dei fondi europei lanciando circa 10 Etf tematici: tra questi il primo sullo spazio in Europa, uno sulle compagnie aeree, altri sull’energia pulita, tra cui il primo solo sull’energia solare. Prodotti ideati, costruiti e gestiti da HanEtf, piattaforma multimanager che crea partnership con Sgr e dopo aver costruito i fondi si occupa di distribuirli. Delle Piane sottolinea la crescita del mercato degli investimenti Sri, con gli asset in gestione che stanno per toccare i duemila miliardi di dollari; nel 2021 il 47% dei flussi Etf in Europa è Esg. Oltre all’Etf dedicato all’energia solare ce n’è uno allineato all’articolo 9 dell’Sfdr, la nuova normativa europea, dedicato alle aziende che trovano soluzioni che consentono di eliminare il carbonio. Qualsiasi emissione di carbonio viene compensata attraverso Han Zero, uno schema con cui HanEtf cerca di neutralizzare l’emissione di carbonio con progetti positivi per il clima, in collaborazione con South Pole, un fornitore leader di progetti per la compensazione di carbonio.