Alerion Clean Power delibera l’emissione di un green bond

Il Consiglio di amministrazione di Alerion Clean Power, riunitosi in data odierna, ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario senior, non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore compreso tra un minimo di Euro 150 milioni e un massimo di Euro 200 milioni, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all’estero, da emettersi nel corso del mese di novembre e comunque entro l’ultimo trimestre 2021. Si comunica inoltre, che anche il principale azionista della Società, FRI-EL Green Power, ha espresso interesse a partecipare alla sottoscrizione delle Obbligazioni di futura emissione.

La durata del prestito è stabilita in sei anni a decorrere dalla data di emissione, con tasso di interesse fisso almeno pari al 2,00% su base annua. Le Obbligazioni verranno emesse per un valore nominale pari a Euro 1.000,00 ciascuna, ad un prezzo di emissione del 100% e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il prestito obbligazionario potrà essere rimborsato a discrezione della Società a partire dal terzo anno dalla data di emissione; inoltre è previsto il rimborso anticipato del prestito in determinate ipotesi, ivi incluse le ipotesi di c.d. change of control, secondo termini e condizioni stabiliti dai terms & conditions delle obbligazioni. Le Obbligazioni saranno assistite da diritti economici legati al pagamento degli interessi e al rimborso in linea capitale del prestito e diritti amministrativi connessi alla gestione del credito. Inoltre il prestito obbligazionario, in linea con la prassi di mercato riferibile a termini e condizioni di strumenti obbligazionari di natura analoga, sarà soggetto, inter alia, al rispetto di covenant relativi al livello di indebitamento finanziario netto consolidato di Gruppo. Le Obbligazioni saranno regolate dal diritto inglese, fatta eccezione per le norme inderogabili di diritto italiano.

Le risorse finanziarie rivenienti dall’emissione del prestito obbligazionario saranno destinate principalmente al rimborso anticipato del prestito obbligazionario 2018-2024 (ISIN IT0005333627) per un ammontare pari a Euro 150 milioni e, per le somme residue, al finanziamento di nuovi progetti o al rifinanziamento di progetti esistenti che soddisfino i criteri di cui al Green Bond Framework adottato dalla Società a ottobre 2021.

Inoltre in data odierna la Società ha depositato presso la Central Bank of Ireland (“CBI”), autorità competente a deliberare l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto per l’offerta delle Obbligazioni (il “Prospetto”), la versione finale del Prospetto con l’obiettivo di ricevere l’autorizzazione alla pubblicazione nel corso dei prossimi giorni. Successivamente all’autorizzazione da parte della CBI, sarà espletata la c.d. procedura di “passporting” del Prospetto in Italia, ai sensi delle applicabili norme comunitarie, con l’obiettivo di dare avvio dell’offerta al pubblico in Italia nel corso del mese di ottobre 2021. Le date di avvio e chiusura del periodo di offerta saranno comunicate dalla Società al pubblico mediante successivo comunicato stampa.

Previo rilascio delle necessarie approvazioni, come sopra rappresentato, si prevede che le obbligazioni siano ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con la previsione di un dual listing anche sul mercato regolamentato (Regulated Market) dell’official list (Official List) dell’Irish Stock Exchange – Euronext Dublin (Euronext Dublin).

EQUITA SIM S.p.A. agirà in qualità di placement agent e intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita durante il periodo di adesione.

Ulteriori dettagli saranno forniti nell’imminenza dell’avvio dell’operazione.