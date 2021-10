Ciao Andrea, ci mancherai

“La prima impressione avviene nei primi 7 secondi” si divertiva a dire Andrea Castello guardandoti negli occhi con quel suo sguardo profondo da psicoterapeuta navigato e quella sua indimenticabile espressione da bolognese felice.

Chiunque abbia incontrato Andrea, quel ragazzo del ’54, sa cosa intendo. Lo sa bene la sua meravigliosa famiglia al femminile, il segreto più importante della sua felicità. Ho conosciuto Andrea 23 anni fa ed è stato subito un idillio professionale e un'amicizia forte come poche, con la programmazione neurolinguistica e la cucina genuina a fare da giusto collante quando potevamo abbattere le distanze geografiche.

A me poi ricordava perfino Freud, anche se solo esteriormente. Chi sa se su questo punto sarebbero d’accordo la redazione di Investire Knowledge o i discenti di Andrea in Tecnocasa, Gabetti, Glaxo, Novartis, Pfizer, Pharmacia, Gruppo Fabbri, Avanzi Holding, Profumerie Douglas, Comet, Toyota, Banca Intesa, Banca Fideuram, San Paolo Invest, Xelion Banca, Fineco Bank, …

Quel mostro orrendo chiamato Covid 19 lo ha portato via agli amici, alla sua splendida famiglia, ai suoi studenti e ai suoi pazienti. Ma Andrea, la sua voce, quel suo accento, perfino il suo ascolto vivono dentro ciascuno di loro, di noi. Perché se è vero che “la mappa non è il territorio”, come ha sempre insegnato, allora Andrea sarà sempre vivo dentro di noi, perché ognuno di noi è un pezzo della mappa …

Economy Group e la Redazione di Investire si uniscono al bellissimo ricordo di Joe Capobianco del caro e compianto Andrea Castello, grande professionista e amico della nostra testata. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti noi.