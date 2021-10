Dws global investment sponsor ufficiale dei Los Angeles Lakers

I Los Angeles Lakers e DWS hanno annunciato oggi un accordo di sponsorizzazione globale per più stagioni che renderà DWS Official Global Investment Sponsor della squadra. DWS è uno tra i più rilevanti player nel settore dell’asset management ed è impegnato in un ulteriore percorso di crescita in tutto il mondo, con 1,1 trilioni di dollari di asset attualmente in gestione.

La sponsorizzazione includerà advertising, posizionamento prominente del logo DWS alle partite casalinghe dei Lakers allo STAPLES Center ed ampia partnership sui contenuti, compresa l’attività di engagement sui social media, supportando DWS nell’ulteriore promozione del suo marchio a livello globale. I Lakers hanno il più grande seguito sui social media tra tutte le squadre sportive professionistiche del Nord America. Hanno inoltre un seguito straordinariamente entusiasta in Asia - uno dei principali mercati di crescita per DWS - con una stima di 199 milioni di fan nell’area APAC. I Lakers sono inoltre la squadra sportiva NBA più popolare nei principali mercati europei di DWS: Germania, Spagna, Italia, Francia e Regno Unito.

DWS e i Lakers collaboreranno su diverse iniziative sociali e progetti di sensibilizzazione. DWS sponsorizzerà il programma di belle arti "In the Paint" dei Lakers, ideato per mostrare le opere originali di artisti neri, indigeni, persone di colore (BIPOC) nell’area di Los Angeles. DWS collaborerà inoltre con i Lakers per creare un progetto internazionale di ristrutturazione di campi da gioco e con le Cliniche Junior Lakers per sostenere l'integrazione della tecnologia nell’attività di educazione fisica delle scuole primarie e secondarie. Inoltre, sia DWS sia i Lakers sono impegnati nell’empowerment femminile nel mondo degli affari attraverso programmi di mentoring e di sponsorizzazione.

“Come i Lakers, DWS agisce localmente ma pensa globalmente. I loro servizi sono personalizzati e accessibili, ma la loro portata è molto vasta", ha detto Tim Harris, presidente delle Business Operations. "Una delle parti migliori dei Lakers è l’essere una squadra della propria città che ha però un impatto globale. Non vediamo l'ora di farlo insieme".

"I Los Angeles Lakers rappresentano - come DWS - l'integrità, la cultura dell'eccellenza e l'inclusione da molti decenni" ha detto Asoka Woehrmann, CEO di DWS. "La nostra partnership con questa organizzazione iconica accelererà l’evoluzione di DWS in un marchio veramente globale. Siamo sicuri che insieme potremo eccellere attraverso questa nuova partnership".

I clienti, il personale e i business partner di DWS saranno presto in grado di partecipare a campagne entusiasmanti come parte della partnership, compresi eventi virtuali e di persona. Questa è la prima volta che la società di investimento collabora con un marchio sportivo iconico di fama mondiale dopo le precedenti sponsorizzazioni di squadre sportive nazionali tedesche ed europee.

I Lakers sono stati assistiti dalla sport business agency globale SPORTFIVE per la partnership di marketing globale con DWS.