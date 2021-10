Fida rating, energia e estremo Oriente al top

Energia e Far East sugli scudi, America Latina e metalli preziosi in difficoltà a settembre secondo FIDArating Analysis, la periodica analisi sul mercato del risparmio gestito in Italia, realizzata da FIDA, gruppo specializzato nello sviluppo di applicazioni software dedicate ai servizi finanziari e nella distribuzione di dati finanziari, con particolare riferimento alla raccolta, analisi e distribuzione di dati nell’ambito del risparmio gestito e di quello assicurativo. Gli azionari settoriali energia fanno segnare un rialzo del 9,28%, seguiti dagli azionari Indonesia e da quelli Giappone Usd Hdg. Fanalino di coda gli azionari Brasile con -10,51%, seguiti da metalli preziosi e minerali con -9,60% e America Latina large e mid con -7,93%.