Gruppo Banca Intermobiliare, prosegue il percorso di rafforzamento e rilancio

Prosegue il percorso di rafforzamento e rilancio del Gruppo Banca Intermobiliare in coerenza con le linee guida delineate nel Piano Strategico 2020-2025 che prevedono, tra l’altro, un focus su attività e competenze in grado di raccordare risparmio privato ed economia reale, grazie a un’offerta integrata e unitaria di servizi a elevato valore aggiunto nel Wealth Management, Asset Management e Corporate & Investment Banking.

Nell’ambito di tale percorso di sviluppo e in coerenza con il nuovo modello di servizio, sono entrati recentemente a far parte del Gruppo Banca Intermobiliare due professionisti senior di consolidata esperienza:

Gabriella Seffusatti (Wealth Management): laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino, vanta un’esperienza trentennale nel settore finanziario, esercitata con continuità sulla piazza di Torino; oltre a esperienze professionali presso Banca del Piemonte e Sanpaolo Invest, dal 2006 al 2021 è stata Director Client Advisor di UBS. In Banca Intermobiliare Gabriella Seffusatti opera, in qualità di Relationship Manager, presso la filiale di Torino, guidata da Carlo Filippo Brignone.

Roberto Mussati (Wealth Management): professionista con quasi trent’anni di esperienza, ha lavorato presso la filiale di Modena della Cassa di Risparmio di Cento, ricoprendo nell’ultimo periodo il ruolo di Gestore Family e Personal. In Banca Intermobiliare Roberto Mussati opera, in qualità di Relationship Manager, presso la filiale di Modena, guidata da Stefano Olivieri.

L’inserimento di nuovi professionisti di riconosciuta esperienza costituisce un’ulteriore conferma del progetto di rafforzamento e rilancio del Gruppo Banca Intermobiliare che – in anticipo rispetto ai tempi inizialmente programmati – prosegue attraverso l’implementazione delle diverse iniziative di riposizionamento strategico, grazie alle quali nel corso del I semestre 2021 è stato conseguito un ritorno all’utile che mancava da 6 anni.