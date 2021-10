Ambienta, continua la crescita con il rafforzamento di Ambienta X

Ambienta Sgr, uno fra più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, annuncia l’espansione del team Ambienta X, la divisione Public Market basata nell’ufficio di Londra, attraverso l’inserimento di due nuove risorse senior. La Firm prosegue il suo percorso di consolidamento nei principali mercati europei.

A maggio 2020 Ambienta X ha lanciato X Alpha, che ad oggi costituisce il più grande fondo long/short al mondo unicamente focalizzato sulla sostenibilità. X Alpha acquista azioni di realtà che si distinguono per la sostenibilità dei loro business model e vende azioni di aziende messe alla prova dalle principali sfide che la sostenibilità comporta. Le significative performance del fondo hanno evidenziato, ancora una volta, come l’approccio olistico della firm sia vincente nelle diverse asset classes legate ai trend ambientali.

Potendo contare su questi risultati positivi Ambienta X sta lanciando nuovi prodotti con lo stesso focus tematico. L’ampliamento del team di Londra, con l’arrivo di Sofia Savvantidou e Oliver Wegener, si inserisce in questa visione di continua crescita.

Prima di entrare a far parte di Ambienta Sofia è stata Head of Utilities & Renewables Equity Research Franchise in Exane BNP Paribas, team eletto numero 1 in Europa per cinque anni consecutivi dalla Institutional Investor survey stilata da Extel. Sofia ha inoltre ricoperto per 7 anni il ruolo di Head of Utilities Equity Research in Citi, gli inizi della sua carriera sono invece in JPMorgan come Equity Research Analyst per il settore utilities.

Oliver è stato Head of Trader in Sator Square Capital, dove ha lavorato a fianco del nostro COO Robert Moore. Precedentemente ha ricoperto per 9 anni il ruolo di Head Portfolio Manager of Option Strategies in Private Wealth Management EMEA e Asia in Goldman Sachs, ha inoltre lavorato come trader per il pluripremiato Hedge Fund Trafalgar Asset Managers. Oliver ha iniziato la sua carriera occupandosi di risk analysis, prima di dedicarsi al trading.

Nino Tronchetti Provera, Managing Partner e Founder di Ambienta, ha commentato: “Fin dalla sua nascita nel 2007 Ambienta ha continuato a crescere e ad investire nelle sue persone. È motivo di orgoglio per noi poter constatare che i talenti riconoscano Ambienta come “the place to be”: vogliamo continuare ad attrarre e avere con noi persone eccezionali. Credo che non siano solo l’autenticità del nostro approccio alla sostenibilità e le performance eccellenti ad attrarre queste risorse, ma anche la cultura di Ambienta e l’ambizione a contribuire alla costruzione di un leader a livello globale.”

Fabio Pecce, Co-Founder e Chief Investment Officer di Ambienta X, ha aggiunto: “Sono entusiasta di poter accogliere Sofia e Oliver nella nostra famiglia. La loro esperienza e il loro valore arricchiranno ulteriormente il nostro ambiente di lavoro, da sempre pieno di stimoli grazie a tutto il team. È la riconferma del nostro impegno nel voler attrarre i migliori talenti, persone di valore, con ambizione, e con il desiderio di continuare ad evolvere e migliorare.”