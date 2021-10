Assicurazione gratuita per i risparmiatori

Ancora 5 mesi per ottenere una copertura assicurativa gratuita: si chiama “Con un Pac Nef ti senti protetto”, ed è la nuova iniziativa di Gruppo Cassa Centrale riservata ai risparmiatori di tutte le banche collocatrici che attivano un Piano di accumulo del fondo di investimento Nef, o ne incrementano uno esistente per un valore di almeno 100 euro al mese.

Attiva dal 1° ottobre, prevede che, attivando o incrementando un piano di accumulo di almeno 100 Euro mensili, il titolare dello stesso possa ottenere gratuitamente una copertura assicurativa Infortuni e una copertura assicurativa di Assistenza, ciascuna valida per 12 mesi. In particolare, la prima va a coprire i rischi morte e invalidità permanente, per un valore corrispondente a 10 anni di investimenti nel Pac. La seconda invece, offrirà assistenza medica d’urgenza, assistenza domiciliare sanitaria e non sanitaria, video consulto medico e second opinion sanitaria.

Il piano di accumulo del fondo Nef pare essere formula di investimento particolarmente apprezzata dai risparmiatori, prevedendo l’investimento a cadenza mensile in quote di un fondo comune di investimento – anche di piccoli importi – e favorendo così l’abitudine a risparmiare con metodo. Dal punto di vista finanziario inoltre, consente di ridurre il rischio legato ad un investimento in un’unica soluzione permettendo, a lungo termine, di ottenere una crescita più stabile e di trasformare in opportunità le fasi di discesa dei mercati.

Uno strumento di investimento prezioso, da sfruttare con il supporto degli esperti in gestione del risparmio che le banche del Gruppo Cassa Centrale mettono a disposizione della clientela in tutte le proprie filiali.