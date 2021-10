Cina, previsto un rimbalzo della crescita nel 2022

"In Cina, l’indice Pmi dei servizi pubblicato da Markit ha invertito a settembre quasi tutto il calo registrato ad agosto a causa del rafforzamento delle restrizioni alla mobilità dopo l'ultimo focolaio di casi di Covid". Il commento di Gero Jung, chief economist di Mirabaud Am.

Un dato che conferma che, poiché quest’ultima esplosione di contagi è ora sotto controllo, le condizioni del mercato interno stanno migliorando. Infatti, secondo Markit, il rimbalzo è stato sostenuto da una solida espansione delle attività, e le imprese hanno riportato condizioni di mercato più solide e un buon numero di clienti.

Passando alle notizie negative, la domanda estera è leggermente scesa a causa delle preoccupazioni per la pandemia in corso, dopo due mesi in cui le esportazioni hanno proceduto a un ritmo stabile.

Permangono infine le pressioni sul fronte dei prezzi, con un aumento dei costi per personale, trasporto e materie prime. Questi dati non dovrebbero però cambiare la posizione più dovish che ci aspettiamo dalla PBoC. Infatti, nel terzo e quarto trimestre sulla crescita peseranno nuovi regolamenti mirati e il deleveraging nel mercato immobiliare.

La crescita dovrebbe comunque rimbalzare l'anno prossimo, poiché è probabile che il governo prenda le misure necessarie per prevenire un rallentamento significativo della crescita in vista del XX congresso del Partito comunista nel 2022, durante il quale verranno rinnovati i vertici della politica cinese per i prossimi cinque-dieci anni