Ecco il miglior fondo equity di settembre

Secondo la classifica di Fida, nel mese di settembre in testa ai fondi equity c’è il Sol levante: Amundi F. Japan Equity Value A2 Dis EUR sale infatti del 22,54%. Segue la strategia che fa segnare la performance migliore sia nel 2021 (60,97%) sia sull’anno (122,13%): SISF Global Energy C Cap. $, che a settembre cresce del 18,15%. Terza posizione per un altro energetico, BGF World Energy E2 Cap $, con un + 13,84%.