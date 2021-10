Fnm: collocato con successo un prestito obbligazionario da 650 milioni di euro

Facendo seguito al comunicato del 28 settembre 2021, FNM (Moody’s Baa3/Stable e Fitch BBB-/Stable) comunica di aver concluso oggi con successo il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile c.d. senior unsecured per 650 milioni di euro, con durata 5 anni. Il Prestito Obbligazionario rappresenta l’emissione inaugurale nell’ambito del programma di emissione di prestiti obbligazionari non convertibili a medio termine (Euro Medium Term Note Programme, il “Programma EMTN”) fino a 1 miliardo di euro, la cui costituzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di FNM in data 16 settembre 2021.

Il Prestito Obbligazionario, offerto in sottoscrizione agli investitori istituzionali italiani ed esteri ai sensi della normativa vigente (salvo limitazioni relative ad alcuni Paesi, tra cui Stati Uniti d’America) e destinato alla quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese – Euronext Dublin, ha registrato grande interesse ricevendo ordini per 2,3 miliardi di euro (3,5 volte l’ammontare offerto), da parte di un gruppo diversificato di investitori istituzionali nazionali ed internazionali. La data di regolamento dell’emissione è prevista per il 20 ottobre 2021.

I titoli sono stati collocati ad un prezzo di emissione pari a 99,824% e avranno un tasso fisso con una cedola annuale di 0,75% e un rendimento annuo pari allo 0,786%, corrispondente ad uno spread di 88 punti base rispetto al tasso di riferimento mid-swap. Si prevede che ai titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario sarà attribuito un rating Baa3 da parte di Moody’s e BBB- da parte di Fitch, in linea con quelli dell’emittente. I proventi del Prestito Obbligazionario saranno utilizzati per il pagamento anticipato e per intero dell’indebitamento in essere assunto in relazione all’acquisizione di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., in scadenza a inizio 2022, e per mantenere idonei livelli di liquidità per far fronte alle esigenze operative e agli investimenti. L’Emissione è coerente con la strategia finanziaria di FNM volta ad ottimizzare la composizione dell’indebitamento finanziario esistente allungando le scadenze, diversificando le fonti di finanziamento e cogliendo le opportunità offerte dalle favorevoli condizioni di mercato.

Ulteriori informazioni relative al Programma EMTN sono disponibili nel Prospetto disponibile sul sito internet di FNM a questo link.

Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Lead Managers, da BNP Paribas, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan e da Equita in qualità di Co-lead Manager.

FNM è stata assistita dallo studio legale Linklaters ed i Joint Lead Managers e il Co-lead Manager dallo studio legale Clifford Chance.