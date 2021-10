Dividendi aristocratici: il porto sicuro contro l'inflazione

L'illusione monetaria colpisce tutti, soprattutto quando si pensa che l'inflazione sia morta per sempre. Purtroppo così non è, i tassi d'interesse a zero sono diventati negativi e l'effetto inflattivo sta aumentando a vista d'occhio. E se prima si poteva quantomeno sperare di conservare con i conti di deposito o i libretti di risparmio un patrimonio (almeno) prossimo al suo valore reale, ora quest'eventualità va via via sfumandosi.

Con queste premesse, sempre più clienti bancari decidono di guardarsi intorno in cerca di alternative, ricadendo inevitabilmente sui beni reali, come immobili di proprietà o investimenti in oro. Eppure, anche le azioni – in quanto partecipazioni societarie – sono annoverate fra i beni materiali, venendo anche ritenute una forma di protezione dall’inflazione. «Dopo tutto, in caso di inflazione generalizzata, le aziende con modelli di business di successo riescono spesso ad aumentare notevolmente i prezzi, il fatturato e i profitti», commenta Ludwig Palm, gestore del fondo Flossbach von Storch - Dividend (nella foto sotto).

E se poi queste aziende pagano anche dividendi costanti, si potrebbe quasi dire di aver trovato in queste distribuzioni regolari un valido sostituto degli interessi. Ma attenzione: non bisogna dimenticare che mentre le promesse di interessi sono garantite dalla legge, cioè vanno pagate finché l’emittente non fallisce, non si può dire la stessa cosa per le azioni, dove non ci sono garanzie simili. Senza contare che in genere l’ammontare dei dividendi annuali è stabilito a esclusiva discrezione degli azionisti tramite votazione all’assemblea generale.

«Eppure, ci sono società quotate in borsa che da anni – nella buona e nella cattiva sorte – pagano dividendi costanti agli azionisti», spiega Palm. «Sono i cosiddetti “dividendi aristocratici”. Persino durante la pandemia di coronavirus, alcune di queste realtà hanno guadagnato abbastanza da corrispondere un dividendo agli azionisti nonostante la crisi globale». Aziende che però non vanno confuse con quelle che attirano gli investitori con pagamenti particolarmente elevati a seguito di una ripresa economica, salvo poi interromperli pressoché all’improvviso. Per esempio quest’anno, secondo i dati di Janus Henderson otto aziende su dieci nel mondo hanno mantenuto i dividendi costanti o li hanno aumentati, mentre nel 2020 oltre un terzo li ha ridotti o addirittura sospesi del tutto.

«Noi cerchiamo società che pagano dividendi costanti», continua Palm, «motivo per cui ci focalizziamo in primis sulla qualità. Devono essere aziende redditizie e soprattutto, avere un’alta probabilità di generare anche in futuro rendimenti lucrativi. Per farlo hanno bisogno di modelli di business efficaci e difficili da replicare, di bilanci sani e di un team manageriale competente e integerrimo». E a ragione: devono potersi permettere di distribuire regolarmente una parte dei loro profitti agli azionisti. «In media», conclude Palm, «le società incluse nel nostro portafoglio corrispondono dividendi da circa 30 anni e negli ultimi cinque anni hanno persino aumentato le distribuzioni mediamente del 10%. A quel punto, se la valutazione iniziale si rivela corretta, siamo ben felici di investire a lungo termine».