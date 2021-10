IMPact SIM annuncia la collaborazione con The Upright Project

IMPact SIM ufficializza la collaborazione con The Upright Project, società tecnologica finlandese, fondata nel 2017 da Annu Nieminen, specializzata nella quantificazione e misurazione dell’impatto ambientale e sociale generato dalle imprese.

The Upright Project, basata a Helsinki, ha sviluppato un modello valutativo capace di quantificare, e quindi misurare, gli effetti positivi e negativi, di natura sociale ed ambientale, generati dalle imprese. Al centro del modello di Upright c’è l’intelligenza artificiale semantica e l’analisi big data, utilizzate per stimare, in modo sistematico, attraverso lo screening semantico di più di 180 milioni di articoli scientifici, gli effetti sociali ed ambientali di 12.000+ prodotti e servizi venduti da oltre 4.000 imprese a livello globale.

L’analisi d’impatto applicata ad investimenti quotati è l’elemento centrale del nuovo approccio gestionale di IMPact SIM, il quale vede nella sinergia tra ricerca d’impatto ed analisi fondamentale la chiave per l’innovazione di prodotto per strategie d’investimento a gestione attiva.

Stefano Mach, CEO di IMPact SIM, sottolinea: “Siamo entusiasti di aver trovato in Upright una realtà che condivida pienamente l’idea che la nuova frontiera della finanza sostenibile sia quella di riuscire a misurare l’impatto netto degli investimenti. Grazie a questa collaborazione, il nostro team di analisti può trarre vantaggio dall’approccio tecnologicamente avanzato di Upright alla misurazione della performance d’impatto per potenziare la ricerca proprietaria. Il perseguimento intenzionale di un impatto netto positivo e misurabile è l’elemento centrale e più innovativo dei nuovi prodotti d’investimento articolo 9 SFDR in gestione - IMPatto Global Equity e IMPatto Lavoro Italia.”

Annu Nieminen, CEO di The Upright Project, aggiunge: "Passando dalle parole ad azioni concrete, gli investitori pionieri, come IMPact, hanno cominciato ad usare i nostri dati d'impatto, quantitativi oggettivi e comparabili, per capire e migliorare l'impatto netto dei loro investimenti. Gli investitori e le aziende che ci hanno accordato la loro fiducia, così come le partnership con, ad esempio, il Nasdaq, aiutano i dati di Upright a diventare uno standard globale.”.