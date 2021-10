Morgan Stanley, Aum più che raddoppiati nel terzo trimestre

Risultati lusinghieri quelli del terzo trimestre 2021 di Morgan Stanley. I net revenues sono a 14,8 miliardi di dollari (vs 11,7 miliardi nel 3Q 2020, +26% c.a.); il net Income a 3,7 miliardi (vs 2,7 miliardi nel 3Q 2020, +36% c.a.); gli earnings per Diluted Share (EPS) a 1,98 dollari (vs 1,66 nel 3Q 2020, +19% c.a.)

Ottima la performance della divisione Investment Management, che ha riportato ricavi in aumento del 38% e Asset Under Management più che raddoppiati (+113%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Relativamente alla divisione Investment Management (MSIM), emergono: per i net revenues 1,5 miliardi di dollari (vs 1,1 miliardi nel 3Q 2020, +38% c.a.); income before taxes a quota 370 milioni (vs 315 milioni nel 3Q 2020, +17% c.a.; gli Aum a 1,5 trilioni (+113% c.a. rispetto al 3Q 2020).

James P.Gorman, Presidente e CEO di Morgan Stanley, ha dichiarato: "La società ha chiuso un altro trimestre fortemente positivo, con ricavi elevati e una redditività in crescita che hanno determinato un ROTCE del 20%. La performance dell’Investment Banking è stata eccezionale e abbiamo registrato nuovi asset per un valore di 135 miliardi di dollari grazie alla divisione Wealth Management. L’integrazione di E*TRADE e Eaton Vance ha permesso una crescita di 400 miliardi di dollari in nuovi client assets nel Wealth e Investment Management, portando il totale a 6,2 trilioni di dollari”.