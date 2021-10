Ue, il suo green bond è solo il primo di una lunga serie

"Abbiamo avuto in questi giorni un'altra dimostrazione della domanda sbalorditivamente alta, l'Ue ha lanciato con successo il suo primo green bond con scadenza a 15 anni". Il commento di Peter Goves, fixed-income research analyst di Mfs Im.

Questo è solo l'inizio della grande ondata di offerta di obbligazioni verdi Ue che arriverà sul mercato nei prossimi anni. La domanda rimane chiaramente forte, data la dimensione del portafoglio ordini. Molti fattori interconnessi sono al lavoro in questo momento, non solo l'alta qualità del credito dell'Ue, la liquidità del mercato primario e la dimensione del mercato bond oltre alle obbligazioni che rispettano i parametri Esg. La trasparenza dell'Ue come emittente va anche a vantaggio del credito, poiché rafforza la sua presenza strategica nel mercato europeo dei titoli a reddito fisso.