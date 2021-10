Era una questione di tempo: il Tribunale di Roma ha dato ragione a Fare Presto-Confesercenti nella battaglia civilistica sulla gestione dell’Enasarco, le richieste sono state accolte integralmente sulla definizione dei seggi.

La giustizia è stata per ora stabilita, ma a questo punto, presumibilmente, i soccombenti – nonostante quelli fedeli alla linea aggressiva del loro Presidente designato Antonello Marzolla e parte della Commissione Elettorale, che hanno già condotto all’autolesionistica indifferenza verso le indicazioni del Ministero del Lavoro e del Mef – pur cercando ulteriori cavilli non potranno che ripristinare la verità dei numeri.

La coalizione FarePresto!, invece, non ha mai cercato cavilli e pur dopo l'esproprio del risultato elettorale corretto ha comunque sempre mantenuta aperta la strada dell'accordo: “Noi abbiamo sempre e solo voluto costruire un futuro migliore per Enasarco, con chiunque condivida la sostanza e lo spirito di salvaguardare l’Ente con professionalità e onorabilità a favore degli iscritti”, conferma Alfonsino Mei che conduce, insieme alla sua coalizione, le trattative per l’allargamento e condivisione senza esclusione di nessuno.

FarePresto! - Confesercenti – che è la confederazione istituzionalmente più forte della lista – non hanno alcun interesse a proseguire in uno scontro che, per colpa di chi ha tentato il blitz, sta indebolendo l’ente proprio quando più avrebbe bisogno di buona gestione. E quindi continuerà a negoziare con le componenti più responsabili dell’altra lista un accordo che conduca a una larga intesa, una coalizione più ampia, per superare l’asfittica maggioranza di 8 a 7 che non basta a nessuno per garantire la gestione incisiva di cui Enasarco ha bisogno.

Una trattativa aperta a tutti i soggetti disponibili a lavorare insieme per il futuro di 230 mila scritti che hanno già subito troppi danni, negli ultimi dieci anni.