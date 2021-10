Secondo la classifica di Fida, nel mese di settembre in testa ai fondi absolute return c’è Algebris Financial Equity R $, che con un + 7,65% supera di misura Banor Sicav North America Long Short Equity S $, fermo al + 7,39%. Terzo posto per DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC Cap $ con + 7,13%, che fa segnare ottime performance anche dall’inizio dell’anno: +38%, e da un anno: + 44,44%.