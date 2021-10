Materie prime: come siamo messi?

L’economia si sta riprendendo dallo shock pandemico velocemente. Troppo velocemente. L’aumento della domanda e l’inadeguatezza della catena di approvvigionamento (supply chain) stannoportando ad un inevitabile aumento dei prezzi, in particolar modo nel campo dell’energia. Cina ed Europa sono al momento i Paesi più esposti alla crisi energetica, mentre la transizione ecologica, spinta dalle politiche ambientali, spinge a sua volta la richiesta di gas naturale. Richiesta che è stata però costretta a razionarsi, con aree dell'industria cinese obbligate a tagliare e l’industria europea dei fertilizzanti messa in ginocchio dagli alti prezzi della materia prima. Nel mentre però, i più competitivi carbone e petrolio non se la passano meglio: «La decisione dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) di attenersi all'espansione dell'offerta esistente, ha esacerbato la tensione nei mercati del petrolio», commenta Nitesh Shah, director research di WisdomTree (nella foto sotto). «Ci aspettiamo che il mercato del petrolio sperimenti un notevole deficit di offerta nel breve termine, anche se la disponibilità del presidente russo Vladimir Putin a lavorare per la stabilizzazione dei mercati energetici globali, ha contribuito a placare alcune preoccupazioni».

In tutto ciò il tetto del debito Usa, le strozzature della supply chain e lo stop dei governi globali alle misure di sostegno per la pandemia costituiscono il terreno su cui le attività di rischio si sono dibattute nell’ultimo mese. «Per ora», continua Shah, «è probabile che i democratici statunitensi spingano il tetto del debito fino all'inizio di dicembre, con l'obiettivo di aumentarlo di 480 miliardi di dollari, permettendo al Tesoro di continuare le operazioni fino a fine anno». Dai recenti dati dell’indice dei direttori d’acquisto, pare che la ripresa industriale globale abbia perso slancio. La causa: sempre i limiti della catena di fornitura, come la carenza di semiconduttori e le interruzioni delle spedizioni. «D'altra parte», commenta Shah, «il consumo di beni rimane ben al di sopra del trend da oltre un anno. Settembre è stato un mese importante negli Stati Uniti, con la scadenza delle integrazioni dei sussidi di disoccupazione, così come nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, dove gli schemi di sussidio salariale sono formalmente terminati». Negli altri paesi europei invece, il sostegno sarà eliminato gradualmente. «Anche se i venti contrari continuano a persistere, riteniamo che l'economia globale resti forte e ci aspettiamo che la crescita superiore al trend continui fino al 2022», continua Shah.

Ma per quanto riguarda le materie prime? Per i meteorologi della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) La Niña – ovvero il raffreddamento della temperatura delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico centrale ed orientale – si manifesterà al 70-80% durante l'inverno 2021-22 dell'emisfero settentrionale. «Le perturbazioni meteorologiche derivanti da questo fenomeno potrebbero causare un aumento dei prezzi per diverse materie prime agricole, tra cui grano, mais e soia», conclude Shah.