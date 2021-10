Transizione: necessità e ostacoli

Da vent’anni a questa parte ‘green’ è diventata la parola chiave sulla bocca di tutti. L’attenzione all’ambiente e l’ecosostenibilità sono oggi gli obbiettivi principali da perseguire con qualsiasi politica e in qualunque campo, e il passaggio alle fonti rinnovabili costituisce il fulcro di questa ricerca. Ma quali risorse servono davvero per poter parlare di transizione green reale e duratura nel tempo? La risposta è in realtà semplice: rafforzamento della struttura di trasporto e stoccaggio delle fonti rinnovabili.

Sappiamo tuttavia quanto i prezzi del gas stiano salendo alle stelle, a fronte di una diminuzione delle forniture contestuale ad un aumento della domanda post pandemia. «Un andamento, questo», commenta Gabriela Herculano, co-fondatrice e ceo di iClima Earth, «che mette in evidenza gli inevitabili alti e bassi della transizione verso energie green che cercano di garantire che l'offerta si allinei con la domanda di risorse pulite. La transizione verso il Net-Zero non è semplice, e la necessità di una robusta infrastruttura di stoccaggio delle energie rinnovabili è senza dubbio al primo posto tra le priorità». Effettivamente, i punti ancora fragili del nuovo sistema diffondono un po' il timore che i governi continuino a guardare al carbone come il mezzo per garantire la sicurezza energetica nel breve termine, dimostrando la difficoltà nella transizione verso un sistema energetico a basse emissioni di carbonio. La necessità di garantire un’infrastruttura forte per le fonti sostenibili diventa quindi un requisito fondamentale, anche perché le prospettive nel lungo termine sembrerebbero delle migliori.

E per quel che riguarda gli Stati Uniti? Le nuove politiche dell’Amministrazione Biden hanno sicuramente portato un cambio di rotta che guarda alla transizione energetica, ma anche qui i problemi non mancano. Jane Edmonson, co-fondatrice di Eqm Indexes, creatrice del primo Etf in Europa interamente dedicato all’energia solare, commenta così: «Nella prima metà di quest’anno, secondo un’analisi svolta dal Sun day Campaig basata sui dati dell’Energy information agency (Eia) statunitense, la produzione di energie rinnovabili negli Stati Uniti ha raggiunto un massimo storico, con un aumento della produzione solare di quasi il 25%. Il solare, attualmente costituisce il 12% delle energie rinnovabili negli Stati Uniti e si prevede un aumento sostanziale nel prossimo decennio, con il numero delle installazioni che entro lo stesso periodo quadruplicheranno». Tuttavia, pare che per la prima volta in sette anni i prezzi del solare stiano aumentando, mentre le scorte subiscono una forte pressione. Fino alla fine del 2021 la maggior parte degli sviluppatori solari dovrebbero avere scorte sufficienti per i progetti in programma, ma per i mesi successivi servirà che gli installatori gestiscano le carenze di attrezzature, decidendo se rinegoziare nuovi contratti.

Ciononostante, le prospettive a lungo termine rimangono forti: «I fattori rialzisti a lungo termine», conclude Edmonson, «includono una forte domanda di energia rinnovabile, visto che a livello globale sono sempre di più i Paesi che si sforzano di raggiungere i loro obiettivi di riduzione del carbonio, fissati nell'ambito dell'Accordo globale sul clima Cop21 di Parigi. Oltre 130 Paesi hanno fissato o stanno considerando l'obiettivo di ridurre le emissioni a zero entro la metà del secolo».