Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

savers-supermarket.com (www.savers-supermarket.com);

Fixed Rate Finder (https://fixedratefinder.net, www.fixedratefinder.co.uk, www.fixedratefinder.online);

Rates Checker (www.rateschecker.co);

Trader Investments (http://www.trader.investments/spacex48847924);

UK Fixed Bonds (www.uk-fixedbonds.com, https://ukfixedbonds.com);

Compare Fixed Rates (https://comparefixedrates.co.uk, https://compareyourfixedrates.com/, https://comparefixedratesnow.com).

Segnalata dalla Authorité des Marchés Financiers (Amf) - Francia:

Air Next (www.airnext.io).

Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Trade Max Investic (https://trademaxinvestic.com).

Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) - Paesi Bassi:

ArbitPlus360 (https://arbitplus360.com/);

Mtfxpro (https://mtfxpro.com/);

Wilmer Gibson (www.Wilmer-gibson.nl);

Turbomillion Ltd LLC / Turbo Million (www.turbomillion.com);

Ciizurn Global Limited (www.ciizurnfx.com; www.fxcii.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

www.kvbkunlunhk.com, clone di società autorizzata;

Yahui Finance Co Limited (www.yahuitrades.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) - Jersey:

Kurt Berlo (http://kurtberlo.com), clone di società autorizzata;

Hugo Wegge (https://www.hugoweggebelgium.com), clone di società autorizzata;

Simonis Andre (https://www.simonisandre.com), clone di società autorizzata;

Bernd Franz Fröhler (https://www.berndfranzfrohler.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Legal Fca / Legalfca United Kingdom (https://www.legalfca.com).Già segnalata dalla Fca (v.”Consob Informa" n. 31/2021 del 13 settembre 2021);

Bitcoinexos Vip (https://www.bitcoinexos.vip);

Consultoria Financiera Moderna (https://www.consultoriafinancieramoderna.es);

www.donaucapital.es, clone di società autorizzata;

Elcomercio24 / 8 Dots Ltd (https://www.elcomercio24.com, https://trade.elcomercio24.com).