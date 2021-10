Banor Sim, entra Kuhdari

Banor Sim annuncia l’ingresso di Amir Kuhdari nel ruolo di responsabile sviluppo clientela istituzionale.

Kuhdari, bocconiano ed ex Head of Sales Asset Management di Kairos Partners Sgr, vanta un’esperienza di oltre 20 anni maturata all’interno di istituzioni finanziarie, nazionali ed internazionali, nell’ambito della consulenza alla clientela e della gestione del risparmio.

Amir Kuhdari, ha così commentato: “Sono orgoglioso di entrare a far parte di un team così dinamico e coeso, in questi anni ho sempre osservato con grande attenzione i passi compiuti da Banor Sim e la sua crescita esponenziale nella gestione dei grandi patrimoni privati ed istituzionali. Inoltre, ritengo che il modello di business di Banor e la sua indipendenza rappresentino due valori primari per me e per la clientela istituzionale con la quale mi relaziono quotidianamente”.

Massimiliano Cagliero, amministratore delegato di Banor Sim, ha quindi aggiunto: “Accogliamo con soddisfazione l’arrivo di Amir nel nostro team. Nel contesto di un più ampio rafforzamento della nostra struttura commerciale, l’ingresso di un professionista di grande qualità costituisce un tassello chiave nell’ulteriore espansione delle attuali relazioni che intratteniamo con la clientela istituzionale”.